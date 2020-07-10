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Магазин «Эльдорадо» снизил стоимость смартфона Samsung Galaxy S10 на 15 000 рублей с момента последнего прайс-ката и на 35 000 рублей с момента старта продаж. По акции «Утилизация» флагман 2019 года можно купить за 35 990 рублей. Отметим, что ранее до этой отметки опускалась только стоимость витринного образца.

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В других магазинах цена упала не так сильно, но всё равно смартфон стоит намного дешевле, чем на старте продаж. Например, владельцы клубных карт «Ситилинк» смогут купить флагман за 39 990 рублей.

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Samsung Galaxy S10 – это одна из трёх топовых моделей семейства прошлого поколения. Смартфон был анонсирован южнокорейским производителем в феврале 2019 года. В марте модель поступила в продажу в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и постоянным флэш-накопителем, который рассчитан на хранение 128 ГБ информации и поддерживает расширения картами microSD. Правда, слот гибридный, поэтому от одной SIM-карты отказаться всё же придётся.

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Российский вариант флагмана несёт на борту 8-нанометровую мобильную платформу Exynos 9820 во главе с двумя кастомными ядрами Mongoose M4, пиковая частота которых составляет 2,73 ГГц. Обработкой графики в смартфоне занимается ускоритель компании ARM под названием Mali-G76, который в состоянии похвастаться дюжиной ядер. Подсистема питания представлена несъёмной комплектной батареей на 3400 мА*ч. Аккумулятор поддерживает и проводную, и беспроводную подзарядку. Мощность в обоих случаях составляет 15 Вт.

Samsung Galaxy S10 имеет универсальную основную камеру, что свойственно практически всем флагманам на рынке, но есть исключения. Например, Xiaomi Mi 10 и OnePlus 8, анонсированные в этом году. Оба смартфона не имеют телеобъектива. Модель южнокорейского технологического гиганта получила 16-мегапиксельный широкоугольный модуль и 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным масштабированием и оптической стабилизацией. В каждом блоке установлена матрица с размером пикселя 1 мкм. Оптический формат – 1/3,1 дюйма и 1/3,6 дюйма соответственно.

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Главный модуль флагмана представлен 12-мегапиксельной матрицей с размером пикселя 1,4 мкм. Он может похвастаться 26-мм объективом с апертурой от f/1,5 до f/2,4, фазовой автофокусировкой Dual Pixel и оптической стабилизацией. Смартфон может снимать видео в 4K с кадровой частотой 60 к/сек и на основную камеру, и на фронтальную. К слову, последняя имеет разрешение 10 Мп. Она оборудована 1/3-дюймовой матрицей с размером пикселя 1,22 мкм.

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Компания Samsung уже много лет выпускает флагманы с 1440p дисплеем. В связи с увеличением пропорций разрешение по высоте превысило 3000 точек. В Samsung Galaxy S10 используется панель Infinity O с разрешением 1440 х 3040 пикселей на базе матрицы Dynamic AMOLED диагональю 6,1 дюйма. Под экраном находится ультразвуковой сенсор для сканирования отпечатков пальцев.

В смартфоне используется стекло Gorilla Glass 6. Корпус обладает защитой по стандарту IP68 и не боится погружений под воду на глубину до 1,5 метра. Из параметров флагмана также отметим разъём для наушников, стереодинамики от AKG, поддержку режима DeX, NFC, стандарт Wi-Fi и Bluetooth 5. Программной оболочкой выступает фирменный софт One UI 2.1 на базе операционной системы Android 10.