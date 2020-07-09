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26 марта 2020 года компания Huawei анонсировала свой самый топовый смартфон. Он называется Huawei P40 Pro+. Недавно модель начала продаваться в Китае и в Европе, и уже совсем скоро её можно будет купить в России. Сегодня флагман был представлен официально, а на следующей недели он станет доступен для предварительного заказа.

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Huawei P40 Pro+ отличается своей уникальной основной камерой. Она имеет четыре модуля, включая ToF. В конфигурацию вошло сразу два телеобъектива. 80-миллиметровый имеет разрешение 8 Мп, оптическую стабилизацию, светосилу f/2,4 и 3-кратный зум. 8-мегапиксельный 240-миллиметровый телефотомодуль отличается перископной конструкцией, оптической стабилизацией и 10-кратным оптическим зумом за счёт применения системы с пятью преломлениями света. Апертура – f/4,4.

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Разрешение главного модуля составляет 50 Мп. Он основан на базе самого крупного в мире сенсора для смартфонов. Оптический формат – 1/1.28”, а размер пикселя составляет 2,44 мкм. Датчик изображения Sony IMX700 отличается раскладкой пикселей RYYB. Отметим, что эта же матрица используется в Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Наконец, широкоугольная камера с 40-мегапиксельным разрешением получила сенсор оптического формата 1/1,54 дюйма, фазовую автофокусировку, а эквивалентное фокусное расстояние составляет 18 мм.

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Фронтальная камера в Huawei P40 Pro+ одинарная, но установлена в длинном отверстии. Вместе с ней там же находится датчик для трёхмерного сканирования лица. Видео обе камеры снимают в 4K UHD с частотой 30 к/сек и 60 к/сек.

Флагман оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 990 5G. От поддержки мобильных сетей пятого поколения в России толка особого нет, но эта версия однокристальной системы отличается повышенной частотой CPU и двойным нейронным процессором для задач искусственного интеллекта. Модель может нести на борту 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем UFS 3.0 вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ. В России официально будет продаваться как раз-таки топовая модификация. Это даёт надежду, что в будущем может появиться версия с 256 ГБ ПЗУ, хотя бы на «сером» рынке.

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В Huawei P40 Pro+ установлена матрица OLED с разрешением 1200 х 2640 точек. Экран поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 90 Гц, а его диагональ составляет 6,58 дюйма. Ёмкость встроенной батареи составляет 4200 мАч. Аккумулятор поддерживает 40-ваттную проводную/беспроводную зарядку и 27-ваттную реверсивную подзарядку беспроводным путём. Также отметим порт USB-C, чип NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, отсутствие разговорного динамика и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

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Слева направо Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ и Huawei P40

Новинка поступит в продажу в России с предустановленной операционной системойAndroid 10 и фирменной оболочкой EMUI 10.1 без сервисов Google. Модель имеет керамический корпус и будет доступна в чёрном и белом цветовых вариантах. Стоимость Huawei P40 Pro+ составила 99 990 рублей. Для сравнения, в Европе флагман стоит на 15 000 рублей дороже. Приём предварительных заказов запланирован на 13 июля 2020 года. Конкурентом для новинки является Samsung Galaxy S20 Ultra. Он стоил 99 990 рублей, затем цена поднялась до 109 990 рублей, но флагман часто участвует в акциях, где его стоимость падает на 20 000-25 000 рублей.