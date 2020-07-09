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22 июля 2020 года состоится премьера сразу двух смартфонов, выпущенных в рамках игровых серий ROG и Legion. Это соответственно ASUS ROG Phone III и Lenovo Legion. Обе модели будут оборудованы анонсированным вчера 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865+.

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7-нанометровая однокристальная система отличается от простого чипа Snapdragon 865 в первую очередь повышенной частотой CPU и GPU. По словам производителя, прирост графической подсистемы, представленной ускорителем Adreno 650, составит 10%. Пиковая частота Prime-ядра Kryo 585 выросла с 2,84 ГГц до 3,1 ГГц. Отметим, что впервые частота ядра в мобильном процессоре превысила отметку 3 ГГц.

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Ещё одно отличие – чип FastConnect 6900. Он заменил FastConnect 6800. Новая микросхема может обеспечить поддержку стандарта Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Встроенный модем для поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения всё ещё отсутствует. При этом покупателям SoC будет поставляться исключительно в связке с модемной платой Snapdragon X55 5G. Отметим, что интегрированный модем с поддержкой работы в сетях 5G появится в однокристальной системе Snapdragon 875.

Что касается Lenovo Legion, игровой смартфон прошёл тесты на производительность в программном обеспечении AnTuTu и Geekbench 4. В обоих приложениях грядущая новинка показала ожидаемо высокие результаты. В частности, в AnTuTu её результат составил без малого 650 000 «попугаев». Лидеры рейтинга производительности на Snapdragon 865 набирают чуть более 600 000 баллов. Примерно 115 000 баллов и 100 000 баллов бенчмарк присудил памяти и оболочке соответственно. CPU оценили более чем в 187 000 очков, а GPU получил почти 247 000 пунктов.

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Согласно данным из AnTuTu, смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, встроенный флэш-накопитель вместимостью 512 (UFS 3.1), 144-Гц дисплей и операционную систему Android 10. Отметим, что помимо модификации 16/512 ГБ должны быть предусмотрены и более доступные версии.

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В конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти модель была замечена и в бенчмарке Geekbench 4. В однопоточном режиме результат составит 4556 баллов. В многопоточном тесте смартфону присуждено 13 438 баллов. Отметим, что Snapdragon 865 демонстрирует примерно такие же показатели, несмотря на более низкие частоты.

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Из прочих параметров Lenovo Legion выделим наличие выдвижной 20-мегапиксельной фронтальной камеры, Full HD+ панель без вырезов, порт USB-C на боковом торце и поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт. Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 16 Мп. Стоимость игрового смартфона пока что не уточняется.