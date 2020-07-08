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Китайская компания Huawei в очередной раз снижает стоимость своего флагмана 2019 года Mate 30 Pro. Ранее цена смартфона падала на 16 000 рублей. В рамках очередного акционного предложения Huawei Mate 30 Pro подешевел на 20 000 рублей. Акция продлится на официальном сайте китайского производителя в России ещё почти 5 дней.

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Huawei Mate 30 Pro – это первая топовая модель компании, которая осталась без сервисов Google в связи с американскими санкциями. На момент европейской премьеры смартфона, которая состоялась 19 сентября прошлого года в Мюнхене, Huawei ещё не так сильно продвинула собственное программное обеспечение HMS (Huawei Mobile Services). В связи с этим международные продажи модели начались лишь в декабре. На тот момент в Китае, где смартфоны и так продаются без предустановленного ПО от Google, не считая операционной системы Android, семейство установило немало рекордов. Правда, международным продажам такая реклама особо не помогла.

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В декабре 2019 года Huawei Mate 30 Pro поступил в продажу в России в единственной модификации памяти. Она предполагает 8 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 256 ГБ с возможностью расширения картами NM. Рекомендованная стоимость смартфона составила 69 990 рублей, но сейчас, как вы уже поняли, флагман можно купить за 49 990 рублей.

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Помимо вышеуказанных объёмов оперативной и встроенной памяти модель предлагает флагманский чипсет, изготовленный по 7-нанометровому технологическому процессу. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мАч. Производитель заявляет о 40-ваттной зарядке проводным путём и о 27-ваттной беспроводной подзарядке.

Одной из особенностей Huawei Mate 30 Pro является «экран-водопад». Дисплей выполнен таким образом, что его грани практически полностью покрывают боковые кромки корпуса смартфона. В связи с этим клавиша питания переехала ближе к тыльной панели, а от сдвоенной кнопки питания разработчики и вовсе отказались. Её заменили виртуальной клавишей. Главный недостаток такого решение проявляется тогда, когда вам нужно отрегулировать громкость во время телефонного разговора.

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Сам дисплей построен на базе матрицы OLED с поддержкой HDR10. Она получила разрешение 1176 х 2400 точек, диагональ 6,53 дюйма и большой вырез с 32-мегапиксельной камерой и системой 3D-распознавания лиц, являющейся аналогом Face ID от Apple. Отметим, что сейчас исключительно компании Google и Huawei выпускают смартфоны с поддержкой трёхмерной сканирования лица. Ранее такие устройства выпускали Xiaomi и OPPO (Mi 8 Pro и Find X соответственно), но у них данная технология не прижилась.

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Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп, 3-кратное оптическое масштабирование, сенсор ToF и оптическую стабилизацию. Huawei Mate 30 Pro позволяет снимать видео в 4K с частотой до 60 FPS и может похвастаться замедленной съёмкой в 7680 FPS, правда, разрешение нужно снизить до HD.

В смартфоне есть NFC, но, как вы поняли, Google Pay он не поддерживается. Но расплачиваться гаджетом можно. Для этого предусмотрено приложение «Кошелёк», с которым совместимы карты MasterCard. Из прочих параметров модели стоит отметить ИК-порт, встроенный в дисплей биометрический сенсор, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и защиту от попадания в корпус воды, соответствующую маркировке IP68.

Сейчас Huawei Mate 30 Pro функционирует под управлением проприетарного софта EMUI 10.1 с операционной системой Android 10. Как стало известно, флагман в первых рядах должен будет получить фирменную прошивку EMUI 11, которая будет основана на базе ОС Android 11.