Флагманы OnePlus получили важное обновление прошивки OxygenOS 10
Компания OnePlus выпустила обновление программного обеспечения для флагманских смартфонов 2020 года. Особенно важным апдейт является для OnePlus 8 Pro, т.к. одно из нововведений касается главной фишки модели. Речь идёт о так называемом «фотохромном фильтре».
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В OnePlus 8 Pro установлена основная камера с разрешением 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. 5-мегапиксельный сенсор и обеспечивает тот самый «фотохромный фильтр». Данная особенность камеры позволяет смартфону «видеть» сквозь одежду и тонкий пластик.
Такая возможность не осталась незамеченной, и многие высказали своё негодование, а представители компании отметили, что это произошло «случайно». После этого производитель пообещал урезать функциональность камеры в Китае, но с одним из обновлений прошивки сделал это и в глобальной версии OnePlus. Отключение «фотохромного фильтра» тоже не осталось незамеченным и тоже вызвало негодование у пользователей. В итоге OnePlus пообещала вернуть урезанную функциональность, но не в китайских версиях смартфона.
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Для международной и индийской версий OnePlus 8 Pro вышло программное обеспечение OxygenOS 10.5.11, а для европейской – OxygenOS 10.5.10. Оно исправило работу «фотохромного фильтра». Теперь сенсор на 5 Мп работает вместе с 48-мегапиксельной стандартной камерой, т.е. вы можете в настройках камеры активировать данный режим, но если закроете пальцем модуль на 5 Мп, то эффект будет потерян.
Обновление также добавляет патч безопасности операционной системы за июнь текущего года, оптимизирует работу системы и решает проблемы со сбоями в работе приложений Netflix и AMAZON Prime Video при воспроизведении контента в формате HD. Всё эти изменения за исключением исправления работы «фотохромного фильтра» доступны и для OnePlus 8. Скачать программное обеспечение можно будет в таблице в конце данного материала.
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Напомним, что оба флагмана компании 2020 года оснащены мобильным процессором Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/128 ГБ постоянной, стереодинамиками, NFC, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. В OnePlus 8 Pro есть Fluid AMOLED панель формата 3K с частотой 120 Гц и диагональю 6,78 дюйма, защита от воды по стандарту IP68 и 30-ваттная беспроводная зарядка. Ёмкость аккумулятора составляет 4510 мАч.
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OnePlus 8 может похвастаться тройной основной камерой с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп, Full HD+ дисплеем формата 90 Гц с поддержкой частоты обновления 90 Гц и аккумулятором на 4300 мАч. Беспроводная зарядка не предусмотрена, а защита от воды по стандарту IP68 есть только у версии для американского рынка.
|
Скачать актуальную прошивку OxygenOS 10 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
|
Регион
|
Версия прошивки
|
Полное обновление
|
OTA- обновление
|
OnePlus 8
|
Европа
|
OxygenOS 10.5.8
|
Скачать (с OxygenOS 10.5.7)
|
Индия
|
OxygenOS 10.5.9
|
Скачать (с OxygenOS 10.5.8)
|
Мир
|
OxygenOS 10.5.10
|
Скачать (с OxygenOS 10.5.9)
|
OnePlus 8 Pro
|
Европа
|
OxygenOS 10.5.10
|
Скачать (с OxygenOS 10.5.9)
|
Индия
|
OxygenOS 10.5.11
|
Скачать (с OxygenOS 10.5.10)
|
Мир
|
OxygenOS 10.5.11
|
Скачать (с OxygenOS 10.5.10)
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