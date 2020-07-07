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В прошлом году компания Google представила уже четвёртое поколение линейки Pixel, которая пришла на смену серии Nexus. Стандартным изданием стала модель Google Pixel 4. С начала продаж флагман американского производителя подешевел примерно на 375 долларов.

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В базовой модификации модель оборудована 6 ГБ оперативной памяти, а хранилище рассчитано на 64 ГБ данных. Рекомендованная цена на старте продаж в Европе составила 799 евро или 900 долларов. Сейчас стоимость флагмана конца 2019 году пала почти на 340 евро и составила 468 евро или 525 долларов. По такое цене Pixel 4 предлагается в магазине Computer Universe. Отметим, что в России, согласно «Яндекс.Маркет» версия 6/64 ГБ не продаётся уже, а топовая модификация, которая предполагает вдвое больше встроенной памяти, доступна по цене 67 000 рублей или 935 долларов.

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Google Pixel 4 получил флагманскую платформу. Мозгом смартфона выступает 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 855 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 640. Ёмкость интегрированного аккумулятора составляет скромные 2800 мАч. Мощность проводной подзарядки – 18 Вт. Также американский производитель предусмотрел поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi.

Модель осталась без сканера отпечатков пальцев, зато получила систему 3D-распознавания лиц. Основная камера не досчиталась широкоугольного модуля, чтобы её можно было назвать универсальной. Разрешение главного датчика изображения составляет 12,2 Мп, а телеобъектив построен на 16-мегапиксельной матрице и может похвастаться 2-кратным зумом без потери качества. Видео можно снимать в 4k при 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

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В Google Pixel 4 применяется панель на органических светодиодах с пластиковой подложкой (P-OLED). Она характеризуется размером 5,7 дюйма по диагонали и поддержкой частоты обновления 90 Гц, а прикрывает её стекло Gorilla Glass пятого поколения. Им же оформлена и задняя сторона, а каркас устройства изготовлен из алюминия. Корпус обзавёлся защитой от воды по стандарту IP68.

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Pixel 4 наряду с версией XL стали первыми смартфонами в мире, которые получили сразу из коробки операционную систему Android 10. Сейчас на них тестирует первая публичная бета-версия Android 11, а стабильная прошивка станет доступна осенью нынешнего года. Кроме того, флагман ещё должен получить как минимум два крупных обновления помимо Android 11. Из прочего отметим Wi-Fi, Bluetooth стереодинамики и отсутствующий разъём для наушников.