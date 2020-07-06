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Китайская компания Huawei официально объявила о выходе программного обеспечения EMUI 10.1 в нескольких регионах для десяти смартфонов. Четыре модели получили китайскую версию прошивку, а ещё для шести стала доступна европейская версия оболочки. Надстройка установлена поверх операционной системы Android 10. Обновление приходит «по воздуху». Его размер составляет от 3,5 ГБ до 4,7 ГБ в зависимости от региона и смартфона.

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Итак, в Китае производитель выпустил стабильное обновление EMUI 10.1 для Huawei Enjoy 10S и для нескольких моделей семейства nova 5. Оно включает сразу шести смартфонов, но апдейт доступен только для трёх из них. Это Huawei nova 5, nova 5Z и nova 5i Pro.

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Все три модели оборудованы мобильным процессором Kirin 810 и были анонсированы в середине лета прошлого года. В смартфонах Huawei nova 5z и nova 5i Pro установлен дисплей LCD формата Full HD+ с отверстием под фронтальную камеру на 32 Мп. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а ёмкость аккумулятора равна 4000 мАч. В Huawei nova 5 используется 6,39-дюймовая панель OLED, аккумулятор имеет ёмкость 3500 мАч, а разрешение широкоугольного модуля основной камеры повышено с 8 Мп до 16 Мп.

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Huawei Enjoy 10S – куда более скромное решение. В его основе лежит однокристальная система Kirin 710F. Смартфон оборудован 6,3-дюймовой матрицей на органических светодиодах, основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 + 2 Мп, фронтальная – 16 Мп, а за питание отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Отметим, что все четыре смартфона, которые получили стабильную версию программной оболочки EMUI 10.1 в Китае, изначально работали на базе прошивки EMUI 9.1 с операционной системой Android Pie.

Теперь что касается европейского региона. Здесь китайская компания старается выпустить фирменную оболочку в как можно большем количестве стран. Например, EMUI 10.1 добралась до Huawei P30 и P30 Pro, которые продаются в странах центральной Европы. Апдейт проходит под номером EMUI 10.1.0.126.

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Оба смартфона построены на флагманском 7-нанометровом процессоре Kirin 980. Старшая версия может похвастаться 8-мегапиксельным перископным телеобъективом с 5-кратным масштабированием по отношению к 40-мегапиксельному главному модулю. В Huawei P30 Pro используется OLED-панель с изогнутыми гранями, аккумулятор на 4200 мАч с беспроводной зарядкой, есть защита от воды, но нет разъёма для наушников и стереодинамиков.

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В Huawei P30 тоже громко играть может только один динамик. Зато в смартфоне есть разъём для наушников. Но вот защита от воды по стандарту IP68 не предусмотрена. Нет в стандартном издании и перископного телеобъектива. Его место занял модуль с оптическим зумом 3x. Дисплей OLED остался без изгибов, а ёмкость аккумулятора составила относительно скромные 3750 мАч.

Заметим, что Huawei P30 и P30 Pro получили оболочку EMUI 10.1 не только в Европе. Обновление уже вышло в Южно-Африканской Республике, Сингапуре, а также в нескольких странах Северной Африки и на Ближнем Востоке, а на очереди Канада и Россия. Напомним, что в продажу смартфоны поступили с Android 10 и EMUI 9.0 Pie.

Жители Дании, Польши и Соединённого Королевства получили стабильную версию EMUI 10.1 для Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Обе модели вышли в конце осени 2018 года и первыми обзавелись 7-нанометровым процессором Kirin 980.

Продвинутая версия отличается большим вырезом на лицевой панели, в котором установлена компоненты системы 3D-распознавания лиц. Также это дебютный флагман компании со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, а аккумулятор характеризуется ёмкостью 4200 мАч.

Наконец, EMUI 10.1 в Европе стала доступна ещё для двух флагманов 2019 года. Это первый смартфон китайской компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X 5G и сгибаемая модель Huawei Mate X. Оба устройства были презентованы на выставке Mobile World Congress 2019 и оборудованы мобильным процессором Kirin 980.

Huawei Mate 20 X 5G имеет 7,2-дюймовый дисплей, камеру, как у версии Pro, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддерживает ввод с помощью цифрового пера. Huawei Mate X оснащён 8-дюймовой гнущейся панелью Foldable OLED с разрешением 2200 х 2480 точек. Камера представлена моделями на 40 Мп, 8 Мп и 16 Мп, а ёмкость АКБ составила 4500 мАч.