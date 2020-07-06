Xiaomi выпустила закрытую прошивку MIUI 12 для 30 смартфонов
Компания Xiaomi не прекращает выпускать регулярные обновления для некоторых своих смартфонов, которые продаются на китайском рынке. В частности, сегодня, 6 июля, свежую версию программного обеспечения MIUI 12 получило 30 смартфонов производителя из Пекина.
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Если быть точнее, то прошивка доступна для 21 модели, ориентированной на китайский рынок. Но при этом не стоит забывать, что некоторые смартфоны за пределами Поднебесной продаются под иными названиями. Например, Xiaomi Mi CC9 – это Mi 9 Lite, Redmi K20 Pro – это Mi 9T Pro, а Redmi K30 Pro известен как POCO F2 Pro или Pocophone F2 Pro. В таком случае перечень устройств, на которых можно опробовать MIUI 12, возрастает с 21 до 30.
Практически все смартфоны, полный перечень которых вы найдёте в таблице ниже, были анонсированы либо в нынешнем, либо в прошлом году, а программное обеспечение для них построен на базе Android 10. Исключение – флагманы Xiaomi Mi MIX 2S и Mi MIX 3 наряду с фаблетом Xiaomi Mi Max 3. Они тоже получили операционную систему Android, но мир увидел их в 2018 году. Также стоит заметить, что закрытая бета-версия MIUI 12 недоступна в этот раз для всего семейства Xiaomi Mi 8 и для флагманов серии Xiaomi Mi 10.
|
Скачать закрытую бета-версию MIUI 12
|
№
|
Модель
|
Год выхода
|
Загрузить архив
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
2
|
Redmi 10X 5G Pro
|
2020
|
3
|
Redmi Note 8
|
2019
|
4
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
5
|
Redmi Note 7
|
2019
|
6
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
7
|
Redmi K30 Pro
|
2020
|
8
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
9
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
10
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
13
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2018
|
14
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
15
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
16
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
17
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
18
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
19
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
20
|
Redmi K20
|
2019
|
21
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
|
22
|
POCO X2
|
2020
|
23
|
POCO F2 Pro
|
2020
|
24
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
25
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
26
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
27
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
28
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
29
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
30
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
2020
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