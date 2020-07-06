Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi не прекращает выпускать регулярные обновления для некоторых своих смартфонов, которые продаются на китайском рынке. В частности, сегодня, 6 июля, свежую версию программного обеспечения MIUI 12 получило 30 смартфонов производителя из Пекина.

реклама

Если быть точнее, то прошивка доступна для 21 модели, ориентированной на китайский рынок. Но при этом не стоит забывать, что некоторые смартфоны за пределами Поднебесной продаются под иными названиями. Например, Xiaomi Mi CC9 – это Mi 9 Lite, Redmi K20 Pro – это Mi 9T Pro, а Redmi K30 Pro известен как POCO F2 Pro или Pocophone F2 Pro. В таком случае перечень устройств, на которых можно опробовать MIUI 12, возрастает с 21 до 30.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Практически все смартфоны, полный перечень которых вы найдёте в таблице ниже, были анонсированы либо в нынешнем, либо в прошлом году, а программное обеспечение для них построен на базе Android 10. Исключение – флагманы Xiaomi Mi MIX 2S и Mi MIX 3 наряду с фаблетом Xiaomi Mi Max 3. Они тоже получили операционную систему Android, но мир увидел их в 2018 году. Также стоит заметить, что закрытая бета-версия MIUI 12 недоступна в этот раз для всего семейства Xiaomi Mi 8 и для флагманов серии Xiaomi Mi 10.