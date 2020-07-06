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В конце осени минувшего года компания OnePlus выпустила на рынок смартфон OnePlus 7T Pro. В нём разработчики исправили все основные недостатки, которые наблюдались в OnePlus 7 Pro. Анонс модели состоялся 10 октября, а спустя два дня она поступила в продажу.

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Европейский рынок получил только одну модификацию памяти. Она предполагает 8 ГБ ОЗУ и встроенный флэш-накопитель объёмом 256 ГБ. Стоимость составила 759 евро, а в России на «сером» рынке флагман начал продаваться по цене 70 000 рублей. С момента поступления в продажу стоимость OnePlus 7T Pro упала на 25 000 рублей, и сейчас за смартфон просят от 45 000 рублей.

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Флагман 2019 года из коробки получил операционную систему Android 10 с фирменным софтом OxygenOS 10. В скором времени для смартфона станет доступна ОС Android 11. Сейчас свежая версия «зелёного робота» тестируется на моделях нового поколения.

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OnePlus 7T Pro оборудован изогнутыми дисплеем формата Quad HD+ с разрешением 1440 х 3120 точек. Матрица Fluid AMOLED может похвастаться поддержкой стандарта HDR10+ и частотой обновления 90 Гц. Прикрывает её стекло Gorilla Glass пятого поколения, который также оформлена тыльная сторона. Диагональ дисплея составляет 6,67 дюйма. Под ним установлен биометрический сканер.

Многих пользователей может порадовать наличие выдвижной фронтальной камеры на 16 Мп. Она спрятана внутри корпуса, благодаря чему удалось обойтись без отверстий и вырезов на лицевой стороне. Поэтому если вы не являетесь любителем селфи-снимков и не используете технологию распознавания лиц, то фронтальной камеры не увидите. Отметим, что разработчики потрудились над безопасностью выдвижного блока. Если смартфон падает, то селфи-модуль успевает спрятаться внутрь. Правда, это зависит от высоты и скорости падения.

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Вычислительным центром в OnePlus 7T Pro выступает однокристальная система Snapdragon 855+ с пиковой частотой 2,96 ГГц. За управление графикой отвечает контроллер Adreno 640 с частотой 0,7 ГГц. Выполняется процессор по нормам 7-нанометровой технологии. Подсистему питания представляет интегрированная батарея на 4085 мАч с 30-ваттной зарядкой Warp Charge по проводу.

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Основная камера получила универсальный набор модулей: главный, широкоугольный и телефото. Разрешение составляет соответственно 48 Мп, 16 Мп и 8 Мп. Последний обеспечивает 3-кратный оптический зум. Видео можно записывать в 4K с частотой 30 FPS или 60 FPS. Отметим, что в телеобъективе и в главном модуле есть оптическая стабилизация. Последний также может похвастаться лазерным автофокусом.

OnePlus 7T Pro не получил защиты от воды. Её китайская компания приберегла для OnePlus 8 Pro и американской версии OnePlus 8. Из технических характеристик ещё можно отметить стереодинамики, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и чип NFC. Разъём для проводных наушников отсутствует вместе с беспроводной зарядкой.