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В 2018 году компания Apple представила «бюджетный» iPhone Xr. Модель сразу же начала продаваться хорошо, а в 2019 году стала самым популярным смартфоном в мире. Рекомендованная стоимость iPhone Xr в России составила 64 990 рублей за комплектацию с 64 ГБ энергонезависимой памяти на старте продаж.

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С момента поступления на рынок модель 2018 года выпуска не перестала быть актуальной с точки зрения предлагаемых технических характеристики. Но при этом она потеряла треть своей изначальной стоимости. С 3 по 10 июля 2020 года в магазине «Мегафон» на AliExpress с промо-кодом 4500LETO купить iPhone Xr можно будет за 40 990 рублей. Это на 24 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Смартфон доступен для покупки в чёрной, белой, красной, коралловой и голубой расцветках корпуса.

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iPhone Xr не может похвастаться тонкими рамками. При 6,1-дюймовом дисплее он имеет размеры 150,9 х 75,7 х 8,3 мм. Экран смартфона построен на базе матрицы Liquid Retina с разрешением 828 х 1792 точек и поддержкой True-tone. Максимальная яркость составляет 625 нит.

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В широком узнаваемом вырезе установлено несколько компонентов. Это разговорный динамик, который подыгрывает мультимедийному, 7-мегапиксельная лицевая камера и набор сенсоров системы трёхмерного распознавания лиц Face ID. Камера для селфи поддерживает HDR и может вести съёмку в Full HD с кадровой частотой 60 к/сек. Биометрический сенсор в смартфоне не предусмотрен.

Сердцем «бюджетного» флагмана является однокристальный процессор Apple A12 Bionic с частотой 1,6-2,5 ГГц. Система-на-чипе выполнена по 7-нанометровой технологии и работает совместно с 3 ГБ оперативной памяти. Вопросами питание в телефоне американской компании занимается батарея на 2942 мАч с 15-ваттной проводной зарядкой. Беспроводная зарядка по стандарту Qi тоже заявлена

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Основная камера iPhone Xr построена на базе только одного датчика изображения. Он имеет разрешение 12 Мп. Оптический формат – 1/2,55”, а размер пикселя составляет 1,4 мкм. Модуль может похвастаться светосилой f/1,8, фазовой автофокусировкой и оптической стабилизацией. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой до 60 к/сек. Замедленная съёмка при 240 к/сек предусмотрена в разрешении Full HD.

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На борту смартфона есть чип NFC и адаптеры Bluetooth вместе с Wi-Fi. Разъём для проводных наушников отсутствует. Программной оболочкой выступает iOS 13.5, тогда как из коробки модель получила iOS 12. Осенью будет выпущено крупное обновление, которое принесёт операционную систему iOS 14. Из прочего отметим GPS и защиту корпуса от воды по стандарту IP67.