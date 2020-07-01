Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi Redmi Note 9 Pro – самый дорогой смартфон в истории линейки. Он был анонсирован 30 апреля (не путать с версией Pro для рынка Индии), а уже пятого мая начал продаваться. Рекомендованная стоимость модификации с 6 ГБ оперативки и постоянным запоминающим устройством составила 299 евро или примерно 335 долларов.

реклама

На торговой площадке AliExpress цена весенней новинки упала на треть. Сейчас стоимость модификации 6/128 ГБ снижена до 235 долларов, а с промо-кодом ENJOYAEPLUS можно сэкономить ещё 5 долларов. В итоге Redmi Note 9 Pro обойдётся в 230 долларов, а доставка в Россию бесплатная. Заметим, что такая цена актуальна для белой и серой расцветок. Смартфон в зелёном цвете стоит на 15 долларов дороже.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

В России модель продаётся официально в модификации 6/128 ГБ. Её рекомендованная цена составляет 23 990 рублей или 340 долларов, но в «Ситилинк» можно сэкономить 2000 рублей. В то же время, согласно «Яндекс.Маркет», купить смартфон в России можно за 18 000 рублей (255 долларов). Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти доступна только на «сером» рынке по цене от 16 500 рублей (235 долларов).

Xiaomi Redmi Note 9 Pro является преемником модели Redmi Note 8 Pro, которая стала одним из самых продаваемых смартфонов в конце прошлого года и в начале нынешнего. Смартфон нового поколения оборудован 6,67-дюймовой матрицей IPS формата FHD+ с круглым отверстием под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Биометрический сенсор располагается на правом торце.

реклама

Основную камеру модель позаимствовала у Redmi K30 5G. Она имеет разрешение 64 Мп + 2 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Последний оптический модуль получил широкоугольную оптику. Видео камера может записывать с частотой до 960 FPS и с разрешением до 4K UHD. Правда, они между собой не пересекаются. Снимать 4K-ролики можно только при 30 FPS, а для замедленной съёмки придётся перейти в формат HD.

реклама

Сердцем Redmi Note 9 Pro является 8-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 720G. В ней используются ядра с пиковой частотой 2,3 ГГц и ускоритель Adreno 618. Подсистема питания представлена несъёмной аккумуляторной батареей, ёмкостью которой составляет 5020 мАч.

Из коробки телефон получил Android 10 и прошивку MIUI 11. До конца этого года смартфону обещано программное обеспечение MIUI 12. Операционная система Android 11 тоже рано или поздно станет доступна, но мы не исключаем, что произойдёт это лишь в 2021 году. Сроки выхода станут известны осенью, когда Google выпустит стабильную версию «зелёного робота».

реклама

Xiaomi Redmi Note 9 Pro имеет чип NFC и поддерживает Google Pay. По торцам смартфона разбросаны USB-C, ИК-излучатель и разъём для наушников. Также отметим Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт.