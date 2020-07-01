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Компания Xiaomi выпустила закрытую бета-версию MIUI 12. Её получило три десятка моделей. Львиная доля их них вышла в 2019 году. Также в списке есть несколько моделей 2018 и 2020 годов выпуска. Заметим, что впервые закрытая бета-версия программного обеспечения стала доступна для семейства Redmi 10X.

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Для всех смартфонов обновление вы можете загрузить по ссылкам в таблице ниже. Во всех случаях прошивка построена базе операционной системы Android 10. Как всегда, перед обновлением стоит сделать резервную копию данных. Кроме того, заниматься самостоятельно установкой апдейта рекомендуется только опытным пользователям.

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Поскольку речь идёт о китайской сборке MIUI 12, то после обновления смартфона вы получите только английский и китайский языки. Также на смартфоне не будет предустановленных приложений Google ввиду бана «корпорации добра» в Поднебесной.

Как мы уже упоминали, закрытая бета-версия стала впервые доступна для Xiaomi Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Обе модели были анонсированы в конце весны нынешнего года. Они оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Dimensity 820, 6,57-дюймовым дисплеем AMOLED и аккумулятором ёмкостью 4520 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой.

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Стандартное издание стало самым доступным смартфоном в мире с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Его стоимость в модификации с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ интегрированной памяти составила 225 долларов.