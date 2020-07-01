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На этой неделе компания Honor представит сразу две весьма любопытные новинки. Они будут называться Honor 30 Lite и Honor X10 Max. Обе модели получат в оснащение 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 800 производства MediaTek с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. На просторах всемирной паутины в преддверии премьеры смартфонов появилась стоимость в каждой из модификаций памяти.

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Начнём с фаблета. Его можно будет купить в Китае в трёх модификациях памяти. В базовой Honor X10 Max предложит пользователям 6 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 64 ГБ. Стоимость составит 2399 юаней или примерно 340 долларов.

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Будет пользователям доступна и версия с накопителем удвоенной вместимости. Её рекомендованная цена на рынке Поднебесной составит 2599 юаней, т.е. порядка 370 долларов. Наконец, за 8 ГБ оперативной памяти в паре с хранилищем на 128 ГБ придётся отдать 2799 юаней или 395 долларов.

Это довольно дорого, учитывая то, что смартфоны на однокристальном процессоре Dimensity 800 стоят менее 300 долларов. Отмечается, что Honor X10 Max окажется дороже за счёт нового IPS-дисплея с поддержкой технологии RGBW, HDR10 и качественных стереодинамиков.

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Фаблету также обещают аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой, 8-мегапиксельную камеру для любителей делать селфи и операционную систему Android 10 с фирменным софтом Magic UI 3.1. Разрешение основной камеры составит 48 Мп + 2 Мп, а дисплей Full HD+ будет иметь размер более 7 дюймов по диагонали.

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Honor 30 Lite получит 6,5-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+. Он сможет похвастаться поддержкой частоты обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе расположится фронтальная камера на 16 Мп, а разрешение оптических модулей на тыльной стороне составит 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч.

Honor 30 Lite будет выпущен в тех же трёх модификациях, что и Honor X10 Max, но окажется немного дешевле. Так, за версию 6/64 ГБ придётся отдать около 300 долларов, стоимость модификации 6/128 ГБ составит 325 долларов, а конфигурация 8/128 ГБ будет оценена примерно в 370 долларов.