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Официальная цена Xiaomi Mi 10 в России упала на 7000 рублей впервые с начала продаж

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Китайская компания Xiaomi в конце весны представила флагманскую модель Mi 10 в России. Это первый смартфон производителя, который может записывать видео в формате 8K Ultra HD. Вместе с этим он стал самым дорогим решением бренда в России. Рекомендованная стоимость Xiaomi Mi 10 составила 69 990 рублей. Сейчас она впервые с начала продаж упала.

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В магазине МТС можно получить скидку в размере 7000 рублей по промо-коду HOME25. Таким образом, флагман нового поколения обойдётся в 62 990 рублей. Но в то же время нужно понимать, что «серая» версия модификации 8/256 ГБ обойдётся почти на 20 000 рублей дешевле. Кроме того, в России можно купить конфигурацию со 128 ГБ оперативной памяти. За неё просят менее 45 000 рублей, согласно «Яндекс.Маркет».

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Раз мы уже затронули тему основной камеры, отметим, что она имеет четыре модуля, разрешение двух из которых составляет 2 Мп. Простыми словами, разработчики могли обойтись и двумя объективами. Разрешение главного модуля составляет 108 Мп, а широкоугольного – 13 Мп. Судя по всему, производитель понадеялся на качественный кроп с основной матрицы, иначе сложно объяснить отсутствие телеобъектива в смартфоне почти за 1000 долларов. Но справедливости ради, у OnePlus 8 нет ни телефотомодуля, ни сенсора на 108 Мп, а стоит он в Европе столько же, сколько и Xiaomi Mi 10.

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Под капотом смартфона установлен 7-нанометровый однокристальный процессор Snapdragon 865. Он может работать на пиковой частоте 2,84 ГГц, а уже через несколько недель будет анонсирована ускоренная версия, максимальная тактовая частота которой составит более 3 ГГц. Аккумулятор имеет ёмкость 4780 мАч и поддерживает беспроводную/проводную зарядку. Мощность в обоих случаях составляет 30 Вт.

Корпус Xiaomi Mi 10 не получил защиты от воды, рамка сделана из алюминия, а сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass. Флагман оборудован 90-Гц дисплеем Super AMOLED с интегрированным датчиком для считывания отпечатков. Матрица поддерживает расширенный динамический диапазон, имеет разрешение FHD+ и изогнутые грани, а диагональ составляет 6,67 дюйма. В небольшом отверстии находится 20-мегапиксельный селфи-модуль.

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Китайская версия Xiaomi Mi 10 уже получила и стабильную бета-версию MIUI 12, и даже бета-версию прошивки на операционной системе Android 11. В Европе смартфон всё ещё работает на программном обеспечении MIUI 11 с ОС Android 10. Из прочих параметров флагмана нового поколения стоит отметить USB-C, NFC, стереодинамики и поддержку стандарта Wi-Fi 6. Разъём для наушников и слот под microSD отсутствуют.

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В завершение добавим, что в странах Западной Европы Xiaomi Mi 10 существенно подешевел с момента старта продаж. Там за него изначально просили от 799 евро, но спустя несколько месяцев цена опустилась ниже отметки 550 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Модификация с накопителем удвоенной вместимости подешевела с 899 евро до 760 евро.

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