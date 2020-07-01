Официальная цена Xiaomi Mi 10 в России упала на 7000 рублей впервые с начала продаж
Китайская компания Xiaomi в конце весны представила флагманскую модель Mi 10 в России. Это первый смартфон производителя, который может записывать видео в формате 8K Ultra HD. Вместе с этим он стал самым дорогим решением бренда в России. Рекомендованная стоимость Xiaomi Mi 10 составила 69 990 рублей. Сейчас она впервые с начала продаж упала.
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В магазине МТС можно получить скидку в размере 7000 рублей по промо-коду HOME25. Таким образом, флагман нового поколения обойдётся в 62 990 рублей. Но в то же время нужно понимать, что «серая» версия модификации 8/256 ГБ обойдётся почти на 20 000 рублей дешевле. Кроме того, в России можно купить конфигурацию со 128 ГБ оперативной памяти. За неё просят менее 45 000 рублей, согласно «Яндекс.Маркет».
Раз мы уже затронули тему основной камеры, отметим, что она имеет четыре модуля, разрешение двух из которых составляет 2 Мп. Простыми словами, разработчики могли обойтись и двумя объективами. Разрешение главного модуля составляет 108 Мп, а широкоугольного – 13 Мп. Судя по всему, производитель понадеялся на качественный кроп с основной матрицы, иначе сложно объяснить отсутствие телеобъектива в смартфоне почти за 1000 долларов. Но справедливости ради, у OnePlus 8 нет ни телефотомодуля, ни сенсора на 108 Мп, а стоит он в Европе столько же, сколько и Xiaomi Mi 10.
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Под капотом смартфона установлен 7-нанометровый однокристальный процессор Snapdragon 865. Он может работать на пиковой частоте 2,84 ГГц, а уже через несколько недель будет анонсирована ускоренная версия, максимальная тактовая частота которой составит более 3 ГГц. Аккумулятор имеет ёмкость 4780 мАч и поддерживает беспроводную/проводную зарядку. Мощность в обоих случаях составляет 30 Вт.
Корпус Xiaomi Mi 10 не получил защиты от воды, рамка сделана из алюминия, а сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass. Флагман оборудован 90-Гц дисплеем Super AMOLED с интегрированным датчиком для считывания отпечатков. Матрица поддерживает расширенный динамический диапазон, имеет разрешение FHD+ и изогнутые грани, а диагональ составляет 6,67 дюйма. В небольшом отверстии находится 20-мегапиксельный селфи-модуль.
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Китайская версия Xiaomi Mi 10 уже получила и стабильную бета-версию MIUI 12, и даже бета-версию прошивки на операционной системе Android 11. В Европе смартфон всё ещё работает на программном обеспечении MIUI 11 с ОС Android 10. Из прочих параметров флагмана нового поколения стоит отметить USB-C, NFC, стереодинамики и поддержку стандарта Wi-Fi 6. Разъём для наушников и слот под microSD отсутствуют.
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В завершение добавим, что в странах Западной Европы Xiaomi Mi 10 существенно подешевел с момента старта продаж. Там за него изначально просили от 799 евро, но спустя несколько месяцев цена опустилась ниже отметки 550 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Модификация с накопителем удвоенной вместимости подешевела с 899 евро до 760 евро.
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