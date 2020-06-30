Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung практически каждый год радует поклонников специальными версиями своих топовых смартфонов. В 2019 году такой стала флагманская модель Samsung Galaxy S10+, которая получила 512 ГБ встроенной памяти и керамический корпус.

реклама

Флагман был анонсирован в феврале 2019 года, а в продажу поступил 8 марта. В России девайс начал продаваться в модификации 8/512 ГБ по рекомендованной розничной цене 109 990 рублей. Сейчас в официальном магазине стоимость Samsung Galaxy S10+ снижена до 74 990 рублей, однако, согласно «Яндекс.Маркет», купить смартфон в России можно на 55 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. В некоторых магазинах цена упала до 55 000 рублей, т.е. вдвое по сравнению с началом продаж.

анонсы и реклама RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

За эти деньги помимо указанных объёмов постоянной и оперативной памяти модель предлагает фирменный 8-нанометровый мобильный процессор Exynos 9820. Это не самый мощный чипсет на рынке, но в некоторых задачах он показывается себе лучше, чем 7-нанометровая однокристальная система Exynos 990, которая используется в семейства Galaxy S20. Платформа обзавелась октетом ядер во главе с парой кастомных решений Mongoose M4, пиковая частота которых составляет 2,73 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G76 MP12.

реклама

Корпус устройства изготовлен из керамики, но на лицевой стороне осталось стекло Gorilla Glass последнего поколения. Его задачей является защита 6,4-дюймовой матрицы формата Quad HD+ с поддержкой HDR10+. Дисплей Samsung Galaxy S10+ основан на базе панели Dynamic AMOLED с овальным отверстием под фронтальную камеру. Она имеет разрешение 10 Мп + 8 Мп, но, увы, второй модуль используется только для портретного режима, а не для широкоугольной съёмки, как, например, у Pixel 3.

Зато основная камера получила и широкоугольную оптику, и зум-объектив. Разрешение составляет 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Видео могут обе камеры снимать в 4K UHD при 60 к/сек, но тыльная также в состоянии похвастаться оптической стабилизацией и поддержкой фирменной технологии Super Steady Video. Подсистема питания представлена аккумулятором на 4100 мАч с 15-ваттной проводной зарядкой.

реклама

Samsung Galaxy S10+ работает на ОС Android 10 с фирменным софтом One UI 2.1. Сенсор для сканирования отпечатков пальцев находится под дисплеем. Модель поддерживает технологию Google Pay, стандарт Wi-Fi 6, а также несёт на борту адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, чип NFC, разъём для проводных наушников и стереодинамики от AKG.