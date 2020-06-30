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8 марта 2019 года в российской рознице появился компактный флагманский смартфон Samsung Galaxy S10e. Вместе с версией Lite, которая была представлена минувшей зимой, модель является младшей представительницей флагманского семейства. Рекомендованная стоимость смартфона в России составила 56 990 рублей на старте продаж. Более года прошло с момента выхода устройства на рынок, и сейчас оно потеряло почти половину своей цены.

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Согласно «Яндекс.Маркет», стоимость Samsung Galaxy S10e снизилась приблизительно на 20 000 рублей. На момент написания материала в России флагман прошлого поколения можно приобрести менее чем за 38 000 рублей. С перечнем актуальных предложений на смартфон вы можете ознакомиться в каталоге ценового агрегатора по этой ссылке.

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Главная особенность модели Galaxy S10e – компактность. Устройство заключено в корпус из стекла Gorilla Glass и металла с защитой от воды по стандарту IP68. Габаритные размеры смартфона составляют 142,2 х 69,9 х 7,9 мм при наличии 5,8-дюймового дисплея. Для сравнения, Galaxy S9 2018 года выпуска тоже имеет 5,8-дюймовую панель, но высота составляет 147,7 мм.

Дисплей флагмана построен на базе матрицы Dynamic AMOLED формата Full HD+ с поддержкой HDR10+. Несмотря на это, биометрический сенсор расположился на правом торце, а не под экраном, как у старших моделей. В правом верхнем углу лицевой стороны есть небольшое отверстие под 10-мегапиксельный фронтальный модуль.

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На тыльной панели смартфона установлена узнаваемая площадка основной камеры. Она содержит главный модуль на 12 Мп, широкоугольный на 16 Мп и вспышку. Производителем заявлена система оптической стабилизации изображения и технология Super Steady Video. Обе камеры могут записывать видеоролики в формате 4K Ultra HD с максимальной частотой кадров 60 FPS.

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Samsung Galaxy S10e наряду со старшими моделями семейства оснащён 8-нанометровым мобильным процессором Exynos 9820. Он имеет четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц, два Cortex-A75 с частотой 2,31 ГГц и два кастомных ядра Mongoose с частотой 2,73 ГГц, которые отвечают за сложные вычисления. Однокристальная система дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флэш-накопитель UFS 2.1 рассчитан на хранение 128 ГБ информации. Хранилище можно расширить картами microSD.

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Подсистема питания в доступном флагмане представлена аккумуляторной батареей на 3100 мАч. Мощность зарядки беспроводным путём и по проводу составляет по 15 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10, которая дополнена оболочкой One UI 2. На борту модели есть чип NFC, стереодинамики AKG, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.Подсистема питания в доступном флагмане представлена аккумуляторной батареей на 3100 мАч. Мощность проводной и беспроводной зарядки составляет по 15 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10, которая дополнена оболочкой One UI 2. На борту модели есть чип NFC, стереодинамики AKG, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.