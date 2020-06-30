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Xiaomi представила бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C по цене от 85 долларов

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Несколько дней назад появились слухи о том, что компания Xiaomi анонсирует первый в мире аппарат на базе мобильного процессора Helio G35. Затем бренд Realme опубликовал тизер, которым намекнул на то, что дебютный смартфон с новой однокристальной системой от MediaTek покажет именно он. В итоге гонку выиграла всё-таки компания Realme, поскольку она анонсировала модель на Helio G35 за несколько минут до премьеры телефонов Xiaomi. Но в этой заметке мы поговорим о новинках последней. Они называются Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.

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Оба смартфона оборудованы IPS-панелью формата HD+ с соотношением сторон 20 к 9 и диагональю 6,53 дюйма. Вверху лицевой панели есть небольшой каплевидный вырез под 5-мегапиксельный модуль камеры для селфи. Корпус изготовлен из пластика, а о защите от брызг компания не сообщает.

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В Redmi 9A и Redmi 9C установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 2 ГБ, а накопитель eMMC 5.1 имеет вместимость 32 ГБ. Других модификаций не предусмотрено, зато есть слот для карты microSD. Из общего также стоит отметить поддержку работы в сетях 4G. Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц Bluetooth 5.0, GPS, USB, инфракрасный излучатель и разъёмов для проводных наушников. Чип NFC отсутствует.

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Xiaomi Redmi 9A построен на базе нового мобильного процессора Helio G25. Он имеет восемь ядер с частотой до 2,0 ГГц. Больше информации об однокристальной системе нет. По все видимости, изделие изготавливается по 12-нанометровой технологии, как и все последние чипы MediaTek, которые входят в линейку Helio G. Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, а на тыльной стороне установлена одинарная 13-мегапиксельная основная камера.

В Redmi 9C используется, как уже отмечалось, однокристальная система Helio G35. Её параметры пока что тоже не уточняются, но известно, что пиковая частота ядер составляет 2,3 ГГц. Более продвинутая новинка имеет биометрический сенсор на тыльной панели и тройную основную камеру с разрешением 13 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Последний сенсор вошёл в состав широкоугольного оптического модуля.

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Ходили слухи, что новинки станут первыми смартфонами китайской компании, которые из коробки получат прошивку MIUI 12. Сейчас это звание пророчат модели Redmi K40 на процессоре Dimensity 1000+, премьера которого состоится в следующем месяце. В свою очередь два героя заметки получили программное обеспечение MIUI 11. Зато построено на базе операционной системы Android 10.

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Обе новинки были представлены в Малайзии, а китайскому и европейскому анонсам ещё предстоит состояться. Xiaomi Redmi 9C поступит в продажу по цене 100 долларов в оранжевой, чёрном и синей расцветках корпуса в конце следующего месяца. Рекомендованная стоимость Redmi 9A составила 85 долларов. Смартфон начнёт продаваться с 7 июля 2020 года в зелёном, синем и сером цветовых решениях.

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