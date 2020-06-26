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Китайская компания OnePlus за несколько лет выросла с небольшого стартапа до одного из ключевых игроков флагманского сегмента рынка умных телефонов. В минувшем году она представила сразу четыре флагманских смартфона, не считая специальных изданий. Один из них – OnePlus 7. В России он продаётся, но неофициально. С момента начала продаж флагман 2019 года сильно подешевел.

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В максимальной комплектации памяти модель оснащена 12 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройство, рассчитанным на 256 ГБ данных. Если изначально смартфон можно было заказать за 55 000 рублей, то сейчас его стоимость в России, согласно «Яндекс.Маркет», снизилась на 20 000 рублей и составила 35 000 рублей.

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Две другие конфигурации тоже подешевели, но не так сильно. Например, и в начальной, и в продвинутой модификациях цена составляет приблизительно 32 500 рублей. При этом в продаже версии с 8/256 ГБ 6/128 ГБ памяти появились с ценниками 50 000 рублей и 45 000 рублей соответственно.

Напомним, что OnePlus 7 несёт на борту 7-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 855 с графическим Adreno 640. Программной основой выступает фирменная прошивка OxygenOS, построенная на базе Android 9.0 Pie из коробки. Но уже после включения устройства можно будет установить обновление с Android 10.

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Флагман 2019 года оснащён 6,41-дюймовым экраном Full HD+. В его основе лежит панель Optic AMOLED с поддержкой HDR10 и интегрированным оптическим биометрическим сенсором. Передняя часть корпуса прикрыта стеклом Gorilla Glass 6. Задник тоже оформлен стеклом Gorilla Glass компании Corning, но предыдущего поколения. Вверху дисплея есть каплевидный вырез для 16-мегапиксельной фронтальной камеры.

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Вопросами питания занимается аккумулятор на 3700 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки проводным путём. В тыльной камере смартфона применяется пара датчиков изображения с разрешением 48 Мп + 5 Мп. Основная камера флагмана имеет систему оптической стабилизации изображения и поддерживает съёмку видео в формате 4k Ultra HD при 30 FPS и 60 FPS.

В арсенал OnePlus 7 также входят стереодинамики, Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 5 ГГц и 2,4 ГГц, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5 и чип NFC для бесконтактной оплаты. Разъём для подключения проводных наушников не предусмотрен. Слота для карты microSD тоже нет.