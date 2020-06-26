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Samsung Galaxy S10 рекордно подешевел – цена флагмана в России упала более чем на 30 000 рублей

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Флагман 2019 года Samsung Galaxy S10 рекордно подешевел на территории России. Он поступил в продажу в модификации с 8 ГБ оперативки и встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная стоимость составила 69 990 рублей.

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Сейчас смартфон потерял в цене более 31 000 рублей. Так, согласно данным «Яндекс.Маркет», флагманскую модель южнокорейской компании можно приобрести в России менее чем за 39 000 рублей. Справедливости ради нужно отметить, что в этом году за Galaxy S10 уже просили 34 990 рублей, но на тот момент речь шла о витринном образце. А так, лишь однажды по акции цена опускалась ниже отметки 40 000 рублей.

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Samsung Galaxy S10 укомплектован мобильным процессором Exynos 9820, который выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. Однокристальная система получила восемь ядер с пиковой тактовой частотой 2,73 ГГц. а за графику в чипсете отвечает видеоускоритель Mali-G76 с дюжиной ядер.

Модель заключена в корпус из стекла Gorilla Glass и алюминиевой рамки. Производитель утверждает, что он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Устройство можно погружать под воду на полчаса на глубину до 150 см. На тыльной стороне смартфона установлена основная камера с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Она получила широкоугольный модуль со стабилизацией Super Steady и телеобъектив с 2-кратным оптическим масштабированием.

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Дисплей Dynamic AMOLED имеет 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1440 х 3040 точек. Матрица поддерживает HDR10+. Отметим, что Samsung Galaxy S10 – первый флагман южнокорейской компании наряду с версией Plus с интегрированным под экран сканером отпечатков пальцев. В правом верхнем углу есть отверстие для фронталки на 10 Мп. Обе камеры в смартфоне могут записывать видео в формате 4K Ultra HD с максимальной частотой кадров 30 к/сек.

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Подсистема питания представлена аккумулятором на 3400 мАч. Производителем предусмотрена поддержка 15-ваттной проводной и беспроводной зарядки. На борту Galaxy S10 есть чип NFC, стереодинамики, сенсор для измерения частоты сердечных сокращений, пульсоксиметр и порт USB-C. Флагман поддерживает режим Samsung DeX и стандарт Wi-Fi 6. Программной оболочкой выступает фирменная прошивка One UI 2 с операционной системой Android 10.

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