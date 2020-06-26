Цена OnePlus 8 в России упала на 23 000 рублей – Snapdragon 865, 90 Гц дисплей до 12 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4300 мАч
Стоимость флагманского смартфона OnePlus 8 в России продолжает падать. Модель не продаётся официально, но несмотря на это в стране, согласно «Яндекс.Маркет», есть более четырёх десятков магазинов, в которых можно купить устройство.
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В топовой модификации флагман несёт на борту 12 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель вместимостью 256 ГБ. Сейчас его цена составляет примерно 42 000 рублей. Это на 23 000 рублей меньше, чем на старте продаж.
Напомним, что стандартное издание текущего поколения в отличие от версии Pro, не может похвастаться защитой от воды и пыли, беспроводной зарядкой и 120-Гц дисплеем формата Quad HD+. Модель оборудована Fluid AMOLED матрицей с разрешением 1080 х 2400 точек, частотой обновления 90 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона. Диагональ составляет 6,55 дюйма. Под экраном находится сканер отпечатков пальцев, а в левом верхнем углу – компактное отверстие круглой формы для 16-мегапиксельной лицевой камеры.
рекламаАппаратная платформа строится на базе 7-нанометрового чипсета Snapdragon 865. За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4300 мАч 30-ваттной зарядкой по проводу. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Она получила оптическую стабилизацию изображения, поддержку видеосъёмки в 4K UHD с частотой 60 FPS и осталась без телеобъектива с зумом.
Сейчас OnePlus 8 участвует в программе бета-тестирования первой публичной версии Android 11 Beta. Из коробки флагман работает на операционной системе Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.0. Стабильная версия Android 11 станет доступна для него осенью. Из прочего отметим поддержку стандарта Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, стереодинамики и NFC. Слот под карту microSD отсутствует наряду с разъёмом для проводных наушников.
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