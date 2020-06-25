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Выставка потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020, прошедшая в январе в Лас-Вегасе, является одни из немногих подобных мероприятий, до которого не добрался коронавирус. В рамках CES 2020 было представлено много интересных новинок, включая первый в мире монитор, который обладает разрешением Dual Quad HD (DQHD) и частотой 240 Гц. Он ориентирован на геймеров. Его показала компания Samsung. Спустя почти полгода с момента официального анонса январская новинка добралась до рынка.

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Модель производителя из Южной Кореи называется Odyssey G9. Его Она построена на базе изогнутой матрицы HDR1000 VA с разрешением 5120 х 1440 точек. Путём несложных вычислений можно установить, что соотношение сторон составляет 32 к 9. Дисплей имеет яркость 1000 нит, может похвастаться поддержкой частоты обновления изображения 240 Гц, а время отклика составляет 1 мс. Радиус кривизны – 1000R.

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Разработчик говорит о 95-процентном отображении цветового диапазона DCI-P3. Для новинки заявлена поддержка и FreeSync Premium Pro, и G-Sync. Матрица сертифицирована организацией TUV Rheinland. На обратной стороне корпуса монитора есть подсветка.

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Samsung Odyssey G8 получил два разъёма DisplayPort 1.4, три порта USB Type-A (USB 3.0), а также по одному HDMI 2.0 и Mini-jack. Из прочего отметим сертификацию Eye Comfort, а также функции Virtual Aim Point и Black Equalizer. Рекомендованная цена новинки южнокорейского производственного гиганта составила 1600 долларов.