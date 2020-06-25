75” телевизор Samsung Q70T 4K Smart QLED TV 2020 года упал в цене на 63 000 рублей
В этом году южнокорейская компания Samsung привезла в Россию много умных телевизоров, построенных на базе панелей QLED. Одна из новинок производителя называется 75” Q70T 4K Smart QLED TV. Стоимость модели составила 194 990 рублей.
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Если обратиться к сервису сравнения цен «Яндекс.Маркет», то можно купить её примерно на треть дешевле. В России стоимость телевизора упала на 63 000 рублей. В некоторых магазинах за 75-дюймовый Samsung Q70T 4K Smart QLED TV просят менее 132 000 рублей. Со списком предложений можете ознакомиться в каталоге на сайте ценового агрегатора.
Samsung Q70T 4K Smart QLED TV оснащён 75-дюймовой панелью QLED формата 4K Ultra HD, разрешение которой составляет 3840 х 2160 точек, а пропорции – 16 к 9. Матрица обзавелась поддержкой расширенного диапазона. В отличие от 8K-моделей поддержка Quantum HDR не заявлена.
рекламаТелевизор весит 36,3 кг с подставкой и 36 кг без оной. Габариты составляют 1675,4 х 1049,4 х 352,3 х мм и 1675,4 х 969,6 х 60,4 мм соответственно.
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