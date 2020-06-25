Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

75” телевизор Samsung Q70T 4K Smart QLED TV 2020 года упал в цене на 63 000 рублей

для раздела Блоги
2
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В этом году южнокорейская компания Samsung привезла в Россию много умных телевизоров, построенных на базе панелей QLED. Одна из новинок производителя называется 75” Q70T 4K Smart QLED TV. Стоимость модели составила 194 990 рублей.

реклама

Если обратиться к сервису сравнения цен «Яндекс.Маркет», то можно купить её примерно на треть дешевле. В России стоимость телевизора упала на 63 000 рублей. В некоторых магазинах за 75-дюймовый Samsung Q70T 4K Smart QLED TV просят менее 132 000 рублей. Со списком предложений можете ознакомиться в каталоге на сайте ценового агрегатора.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
Телевизор оснащён процессором Quantum 4K. Программной основой выступает фирменная операционная система Samsung Tizen. Перечень разъёмов включает квартет портов HDMI, два USB Type-F, RJ-45 для подключения к Сети. Также имеются адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi.

Samsung Q70T 4K Smart QLED TV оснащён 75-дюймовой панелью QLED формата 4K Ultra HD, разрешение которой составляет 3840 х 2160 точек, а пропорции – 16 к 9. Матрица обзавелась поддержкой расширенного диапазона. В отличие от 8K-моделей поддержка Quantum HDR не заявлена.

реклама

Телевизор весит 36,3 кг с подставкой и 36 кг без оной. Габариты составляют 1675,4 х 1049,4 х 352,3 х мм и 1675,4 х 969,6 х 60,4 мм соответственно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
50
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
3
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
17
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 8 Pro подешевел на 18 000 рублей – самая низкая цена лучшего флагмана 2020 года
5
16 смартфонов Xiaomi получили обновление MIUI 12 от 23 июня 2020 года
5
Xiaomi Mi 9T Pro больше не получает стабильную глобальную прошивку MIUI 12
4
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
197
Игровую производительность Windows 7 и Windows 10 сравнили в новом тестировании специалисты портала benchmark.pl
16
Чипы AMD APU Ryzen 5000 "Cezanne" получат ядра Zen 3, 7 нм GPU Vega и поддержку AM4 до 2021 года
6
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
57
Ещё два смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12
2
Благодаря дорогим подаркам в Epic Games Store наблюдался рекордный рост посещаемости
9
55” телевизор Samsung 4K Smart QLED TV 2020 потерял в цене 37 000 рублей
4
Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 66% быстрее текущего флагмана – GeForce RTX 2080 Ti
30
Google Pixel 4 XL потерял в цене 30 000 рублей с начала продаж – Snapdragon 855, стоковый Android, 90-Гц дисплей и одна из лучших камер на рынке
2
iPhone Xs Max упал в цене на 60 000 рублей с начала продаж в России – флагман Apple с 512 ГБ памяти стоит дешевле, чем Xiaomi Mi 10
5
Apple iPhone Xr сильно подешевел в России – цена самого продаваемого смартфона 2019 года упала на 26 000 рублей
+
При переходе с Windows 7 на Windows 10 можно получить до 49% прирост быстродействия — результаты тестирования от Benchmark
10
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
249
NVIDIA выпускает драйвер GeForce 451.48 WHQL с поддержкой DirectX 12 Ultimate
36
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
50
Microsoft показала новое меню "Пуск" в Windows 10
24
Microsoft может показать игровую приставку нового поколения ценой около 200 долларов уже в начале июля
28

Популярные статьи

Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
43
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
17
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
50
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
30
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
17
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
3

Сейчас обсуждают

Asmodeus
18:20
Управление ужасное. Это фейл.
Девять минут игрового процесса Biomutant
Evgeniy Som
18:14
OMG процы текстуры не подгружают, это делают видеокарты. Процы расчитывают дравколы на которые уже видюха и лепит текстуры.
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
VRoman
18:13
Я тоже такой набор Лего хочу как на картинке. Буду соберать супер-процессоры, а потом по моим моделям Интел начнёт собирать супер-компьютеры!
Процессоры Intel Meteor Lake будут использовать пространственную компоновку Foveros
Roadrunneer
18:12
К таким статьям нужно делать голосовалку . Было бы интересно посмотреть. Ночью буду тестировать свою 2060 с новым драйвером
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Сергей С
18:12
Когда начал вытирать про позолото, сразу понял что афтар далёк от реалий.
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
Asmodeus
18:10
Отыквление началось. Скоро выпуск 3ххх.
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Evgeniy Som
18:09
Да не уж то? тогда согласно твоему умозаключению если я например замедлю видеокарту сдвинув ползунок в MSI Afterburner влево из-за чего фпс в игре поменяется (видюха станет слабее) как и нагрузка на п...
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
The_Chief
18:05
Отличная мысль, кстати. Так и назвать — «задрот-налог».
По мнению экс-руководителя игрового подразделения Sony, современные AAA-игры чересчур затянуты
VRoman
18:04
IO чиплет убрали, который делил ПСП записи на два процессорных чиплета.
Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
rodrigers5
18:03
нет покоя ипанутым. я про тс
75” телевизор Samsung Q70T 4K Smart QLED TV 2020 года упал в цене на 63 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем