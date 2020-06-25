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Компания Honor вслед за Huawei тоже активно начинает использовать мобильные процессоры производства тайваньского чипмейкера MediaTek. Помимо фаблета Honor X10 Max в начале следующего месяца бренда представит ещё одну модуль 30-й серии. В ассортименте производителя уже есть Honor 30S, Honor 30, а также версии Pro и Pro+. Вскоре к ним присоединится и Honor 30 Lite, он же Youth Edition.

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Грядущая новинка получит 7-нанометровую мобильную платформу Dimensity 800, которая выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу и имеет встроенный модем для поддержки работы в сетях 5G. Чипсет имеет восемь ядер с частотой 2 ГГц и графику Mali-G57 MP4.

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В базовой модификации Honor 30 Lite будет нести на борту 6 ГБ оперативной памяти, а в топовой – на 2 ГБ больше. Вне зависимости от комплектации вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ. Также обещан слот под карту памяти Nano Memory.

В смартфоне мы увидим аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной проводной зарядки. Разрешение основной камеры составит 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. По предварительной информации грядущая новинка будет комплектоваться IPS-дисплеем формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Диагональ составит 6,5 дюйма.

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Смартфон будет заключён в корпус из стекла и металла с габаритами 160 х 75 х 8,4 мм. Сканер отпечатков пальцев расположится на правом торце, а на нижнюю грань будут вынесены порт USB Type-C и разъём для подключения проводных наушников. В продажу Honor 30 Lite поступит с предустановленной операционной системой Android 10, фирменным программным обеспечением Magic UI 3.1 и Huawei Mobile Services.

Китайская версия модели останется без чипа NFC в отличие от европейской. Но последняя при этом не будет поддерживать сервисы Google и Google Pay, в частности. Стоимость смартфона пока что остаётся неизвестной, как и точная дата премьеры.