Стали известны технические характеристики Honor 30 Lite – 90-Гц дисплей, Dimensity 800 5G и аккумулятор на 4000 мАч
Компания Honor вслед за Huawei тоже активно начинает использовать мобильные процессоры производства тайваньского чипмейкера MediaTek. Помимо фаблета Honor X10 Max в начале следующего месяца бренда представит ещё одну модуль 30-й серии. В ассортименте производителя уже есть Honor 30S, Honor 30, а также версии Pro и Pro+. Вскоре к ним присоединится и Honor 30 Lite, он же Youth Edition.
реклама
Грядущая новинка получит 7-нанометровую мобильную платформу Dimensity 800, которая выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу и имеет встроенный модем для поддержки работы в сетях 5G. Чипсет имеет восемь ядер с частотой 2 ГГц и графику Mali-G57 MP4.
В смартфоне мы увидим аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной проводной зарядки. Разрешение основной камеры составит 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. По предварительной информации грядущая новинка будет комплектоваться IPS-дисплеем формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Диагональ составит 6,5 дюйма.
рекламаСмартфон будет заключён в корпус из стекла и металла с габаритами 160 х 75 х 8,4 мм. Сканер отпечатков пальцев расположится на правом торце, а на нижнюю грань будут вынесены порт USB Type-C и разъём для подключения проводных наушников. В продажу Honor 30 Lite поступит с предустановленной операционной системой Android 10, фирменным программным обеспечением Magic UI 3.1 и Huawei Mobile Services.
Китайская версия модели останется без чипа NFC в отличие от европейской. Но последняя при этом не будет поддерживать сервисы Google и Google Pay, в частности. Стоимость смартфона пока что остаётся неизвестной, как и точная дата премьеры.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила