Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Умный телевизор LG 55UM7660PLA подешевел на 25% в магазине «М.Видео». Рекомендованная стоимость модели составила 59 990 рублей. Сейчас цена упала на 15 000 рублей, т.е. купить телевизор южнокорейской компании можно за 44 990 рублей.

реклама

Устройство оснащено 55-дюймовой панелью LED IPS формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Телевизор поддерживает расширенный динамический диапазон и может масштабировать контент до 4k Ultra HD.

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

LG 55UM7660PLA имеет встроенный тюнер DVB (T2/C/S2) и два динамика суммарной мощностью 10 Вт с поддержкой технологии DTS Virtual:X. Из интерфейсов отметим четыре входа HDMI 2.0, два порта USB 2.0 Type-A, разъём для DVB Cam и один порт LAN для проводного подключения о всемирной паутине. Адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi тоже имеются.

Модель 2019 года поддерживает технологию LG ThinQ, интеллектуальное распознавание голоса, технологию AI Home, Apple HomePod и Apple AirPlay 2. Программной оболочкой выступает операционная система webOS Smart TV.

реклама

Габаритные размеры LG 55UM7660PLA без подставки составляют 1234 х 84 х 717 мм. Весит телевизор более 17 кг. Предлагается модель южнокорейской компании в чёрной расцветке корпуса.