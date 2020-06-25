Официальная цена 55” 4K-телевизора LG 55UM7660PLA в России упала на 15 000 рублей
Умный телевизор LG 55UM7660PLA подешевел на 25% в магазине «М.Видео». Рекомендованная стоимость модели составила 59 990 рублей. Сейчас цена упала на 15 000 рублей, т.е. купить телевизор южнокорейской компании можно за 44 990 рублей.
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Устройство оснащено 55-дюймовой панелью LED IPS формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Телевизор поддерживает расширенный динамический диапазон и может масштабировать контент до 4k Ultra HD.
Модель 2019 года поддерживает технологию LG ThinQ, интеллектуальное распознавание голоса, технологию AI Home, Apple HomePod и Apple AirPlay 2. Программной оболочкой выступает операционная система webOS Smart TV.
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Габаритные размеры LG 55UM7660PLA без подставки составляют 1234 х 84 х 717 мм. Весит телевизор более 17 кг. Предлагается модель южнокорейской компании в чёрной расцветке корпуса.
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