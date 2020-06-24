Google Pixel 4 XL потерял в цене 30 000 рублей с начала продаж – Snapdragon 855, стоковый Android, 90-Гц дисплей и одна из лучших камер на рынке
Смартфоны американской компании Google отличаются стоковой операционной системой Android и первыми получают обновления программного обеспечения. Также фишкой флагманов является одно из лучших ПО для камеры. В этой заметке мы поговорим о Google Pixel 4 XL, который потерял в цене 30 000 рублей с начала продаж.
В России смартфоны компании из Калифорнии не продаются официально, но это не означает, что их нельзя купить. Согласно данным «Яндекс.Маркет», модель предлагается в России в обеих модификациях памяти. В топовой она несёт на борту 128 ГБ ПЗУ, а в базовой – 64 ГБ. Стоимость на старте продаж в 2019 году составила 85 000 рублей и 80 000 рублей соответственно. Сейчас версия с накопителем на 64 ГБ стоит около 50 000 рублей, а за модификацию с хранилищем объёмом 128 ГБ нужно отдать на 5000 рублей больше.
рекламаGoogle Pixel 4 XL – последний флагман американской компании. Он оснащён 6,3-дюймовым дисплеем P-OLED формата Quad HD+ с поддержкой HDR и частотой обновления 90 Гц. Разработчики существенно уменьшили экранные рамки по сравнению с моделью третьего поколения. Но всё же отступ в верхней части лицевой стороны остался широким. Там обосновались сенсоры системы 3D-распознавания лиц, 8-мегапиксельная фронтальная камера и динамик. Сканер отпечатков пальцев отсутствует.
Во флагмане 2019 года установлена однокристальная система Snapdragon 855, выполненная по 7-нанометровому техпроцессу. Хотя на момент премьеры смартфона уже была доступна платформа Snapdragon 855+ с повышенными частотами CPU и GPU. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей на 3700 мАч с 18-ваттной зарядкой по проводу. Беспроводная зарядка тоже поддерживается.
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На тыльной стороне Pixel 4 XL установлена основная камера в стиле iPhone 11 Pro. Она включает главный модуль с разрешением 12,2 Мп и 16-мегапиксельный телеобъектив. По неизвестным причинам разработчики не стали добавлять широкоугольный модуль. К слову, его убрали и из фронтальной камеры. Видео можно записывать в 4K Ultra HD.
рекламаКак уже отмечалось, смартфоны компании Google первыми получают свежие версии операционной системы Android. Pixel текущего поколения работает на Android 10, но уже для него вышла первая публичная версия ОС Android 11. Если смотреть на опыт других моделей серии, можно предположить, что Pixel 4 XL получит как минимум Android 12. Из прочего отметим NFC, стереодинамики, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Разъём для наушников отсутствует.
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