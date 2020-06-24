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Многие эксперты назвали смартфон OnePlus 8 Pro лучшим флагманом 2020 года, несмотря на то что его цена составила более 1000 долларов, а у многих экземпляров наблюдались проблемы с дисплеями аппаратного характера. В России, как и в других странах, модель продаётся в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Но в отличие от стран Западной Европы на отечественном рынке флагман официально не представлен. В этом есть и своя выгода – более низкая цена с повышенной чувствительностью к изменениям на рынке.

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В официальной рознице телефоны получают определённый ценник на старте продаж, и он не меняется в течение нескольких первых месяцев. Либо растёт, как в случае с семейством Galaxy S20, представители которого подорожали в начале весны на 10 000 рублей. На «сером» рынке стоимость меняется чуть ли не каждый день, к тому же количество неофициальных продавцов намного больше, чем официальных ритейлеров.

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После небольшого отступления вернёмся к OnePlus 8 Pro. Модель появилась в России во второй половине весны по цене 73 000 рублей и 81 000 рублей за модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Сейчас стоимость каждой конфигурации снизилась на 18 000 рублей. Таким образом, около 55 000 рублей нужно отдать за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а за дополнительные 4 ГБ оперативной памяти и накопитель удвоенной вместимости нужно заплатить на 8000 рублей больше

В начале заметки мы упоминали об аппаратных проблемах смартфона с дисплеем. Компания признала это и готова обменять/починить устройство или вернуть деньги всем, кто столкнётся проблемой. Как этот нюанс будет решаться в России, ведь мы говорим о неофициальных продажах, пока что непонятно.

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Напомним, что OnePlus 8 Pro оборудован 7-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 865 и имеет аккумулятор на 4510 мАч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Апрельская новинка получила поддержку беспроводной зарядки, хотя ещё относительно недавно глава компании заявлял о бессмысленности этой технологии.

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Кроме того, OnePlus 8 Pro – первый флагман производителя с защитой от воды по стандарту IP68. Модель оснащена дисплеем Fluid AMOLED с разрешением 1440 х 3168 точек и поддержкой частоты обновления 120 Гц. В отличие от семейства Galaxy S20 для выбора максимальной частоты не нужно снижать разрешение экрана.

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Основная камера смартфона представлена парой модулей на 48 Мп, 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным зумом и сенсором на 5 Мп для анализа глубины. Видео можно снимать в 4K UHD при 60 FPS. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. На борту флагмана есть стереодинамики, USB-C и чип NFC. Программную основу составляет операционная система Android 10, дополненная оболочкой OxygenOS 10. Сейчас компания активно тестирует Android 11 Beta 1.