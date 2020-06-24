Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

OnePlus 8 Pro подешевел на 18 000 рублей – самая низкая цена лучшего флагмана 2020 года

для раздела Блоги
1
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие эксперты назвали смартфон OnePlus 8 Pro лучшим флагманом 2020 года, несмотря на то что его цена составила более 1000 долларов, а у многих экземпляров наблюдались проблемы с дисплеями аппаратного характера. В России, как и в других странах, модель продаётся в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Но в отличие от стран Западной Европы на отечественном рынке флагман официально не представлен. В этом есть и своя выгода – более низкая цена с повышенной чувствительностью к изменениям на рынке.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

В официальной рознице телефоны получают определённый ценник на старте продаж, и он не меняется в течение нескольких первых месяцев. Либо растёт, как в случае с семейством Galaxy S20, представители которого подорожали в начале весны на 10 000 рублей. На «сером» рынке стоимость меняется чуть ли не каждый день, к тому же количество неофициальных продавцов намного больше, чем официальных ритейлеров.

реклама

После небольшого отступления вернёмся к OnePlus 8 Pro. Модель появилась в России во второй половине весны по цене 73 000 рублей и 81 000 рублей за модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Сейчас стоимость каждой конфигурации снизилась на 18 000 рублей. Таким образом, около 55 000 рублей нужно отдать за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а за дополнительные 4 ГБ оперативной памяти и накопитель удвоенной вместимости нужно заплатить на 8000 рублей больше.

В начале заметки мы упоминали об аппаратных проблемах смартфона с дисплеем. Компания признала это и готова обменять/починить устройство или вернуть деньги всем, кто столкнётся проблемой. Как этот нюанс будет решаться в России, ведь мы говорим о неофициальных продажах, пока что непонятно.

реклама

Напомним, что OnePlus 8 Pro оборудован 7-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 865 и имеет аккумулятор на 4510 мАч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Апрельская новинка получила поддержку беспроводной зарядки, хотя ещё относительно недавно глава компании заявлял о бессмысленности этой технологии.

реклама

Кроме того, OnePlus 8 Pro – первый флагман производителя с защитой от воды по стандарту IP68. Модель оснащена дисплеем Fluid AMOLED с разрешением 1440 х 3168 точек и поддержкой частоты обновления 120 Гц. В отличие от семейства Galaxy S20 для выбора максимальной частоты не нужно снижать разрешение экрана.

реклама

Основная камера смартфона представлена парой модулей на 48 Мп, 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным зумом и сенсором на 5 Мп для анализа глубины. Видео можно снимать в 4K UHD при 60 FPS. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. На борту флагмана есть стереодинамики, USB-C и чип NFC. Программную основу составляет операционная система Android 10, дополненная оболочкой OxygenOS 10. Сейчас компания активно тестирует Android 11 Beta 1.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

oneplus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
2
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
51
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
140

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 33
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная глобальная прошивка MIUI 12 стала доступна для трёх флагманов Xiaomi 2019 года
13
Флагманы Huawei 2017 года получили большое обновление EMUI 9.1
2
Предварительные данные о производительности и позиционировании видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090 от Hardwareleaks
29
Xiaomi выпустила свежую версию MIUI 12 для 20 смартфонов
2
16 смартфонов Xiaomi получили обновление MIUI 12 от 23 июня 2020 года
5
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
181
Чипы AMD APU Ryzen 5000 "Cezanne" получат ядра Zen 3, 7 нм GPU Vega и поддержку AM4 до 2021 года
6
Благодаря дорогим подаркам в Epic Games Store наблюдался рекордный рост посещаемости
9
55” 4K-телевизор LG OLED55C8 подешевел на 63 000 рублей в России с начала продаж
6
Российские цены на бюджетные материнские платы на чипсете В550 оказались выше, чем стоимость большинства моделей на дорогом Х570 чипсете
35
Цена Xiaomi Redmi Note 9 с NFC впервые упала ниже 10 000 рублей на AliExpress
7
CD Projekt RED рассказала о главной причине переноса релиза игры Cyberpunk 2077 на ноябрь 2020 года
25
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
222
Тизер GTA 6 от энтузиаста понравился фанатам
3
Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 66% быстрее текущего флагмана – GeForce RTX 2080 Ti
24
История успеха Epic Games Store - два года работы с нуля и бесплатные раздачи игр
12
Появилась спецификация NVIDIA RTX 3080 Ti с производительностью до 21 TFLOPs пиковой мощности
18
AMD тоже потеряет рынок сбыта из-за отказа Apple от процессоров Intel
42
Electronic Arts готовит переиздания семи своих популярных игр, включая часть серии Need for Speed
10
Стартовало финальное тестирование глобальной русской версии MIUI 12 на пяти смартфонах Xiaomi – Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 7S
6

Популярные статьи

У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
202
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
150
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
21
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
11
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
26
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
2

Сейчас обсуждают

ОвEрkЛ0кeРс
19:30
Самое удобное в России дело в - быть жуликом и мошенником, а лучше сынком/доченькой олигарха или просто влиятельного папика, который и от службы в армии омажет, и от уголовной ответственности тоже от...
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
LoL
19:23
Освежи память, ты всё напутал) https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/36554/flagmanskij-10-yadernyj-processor-intel-core-i9-10900k-razognalsya-do-5-4-ggc-na-vseh-yadrah-ustupiv-12-yadernomu-amd-ry...
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
Ander Wolf
19:22
Чувак может хватит уже слушать всякую хрень на ютубе и читать форумы! А реально пойти в справку и ознакомится вот тебе русская справка:https://ru.wikipedia.org/wiki/X86-64 Если ты не веришь русской, в...
На сайте Intel замечены упоминания о процессорах Alder Lake-P
ZEN3
19:21
А сейчас войн что ли нету? В чечне сколько пацанов погибло, больше чем в твоем афгане. Воевали они при плохом оснащении.
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
ZEN3
19:20
Интел и раньше народ дурила, тестировали свои 2 ядерные i3. И выставляли их в лучшем свете, что они рвут 8 ядер, в какой нибудь игре типа казаки, главное было найти недопрограмистов
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
alloxa09
19:17
Автор, что за вброс дезинформации по ценам? Вы сами то проверяете подаваемую вами информацию? Видимо нет. Так как перейдя по указанной вами ссылки, "приятно" удивляешься тому, что как цена была в неск...
55” телевизор Samsung 4K Smart QLED TV 2020 потерял в цене 37 000 рублей
Александр Владимирович
19:14
А по моему в ми 9 установлен 855 а не 865
Стабильная глобальная прошивка MIUI 12 стала доступна для трёх флагманов Xiaomi 2019 года
Хасус
19:14
Игра уже есть в игровых клубах. Конечно понравилась в целом, атмосфера, псевдонеленейность, пейзажи, детали. Единственное что раздражает не ее ориентация, а ее походка, внешность. Ее необщипанные бров...
The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
Pahen
19:11
Ещё бы на 10к о 55к подешевле и можно брать. Хотя вот ми 10 про тоже хорош динамики камера
OnePlus 8 Pro подешевел на 18 000 рублей – самая низкая цена лучшего флагмана 2020 года
ACDCOVER
19:09
Это же главный баянист очередной Баян выложил. 1 бал честно заработал.
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем