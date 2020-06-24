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На днях компания Apple впервые провела конференцию WWDC онлайн, на которой представила программное обеспечение iOS 14. Операционная система дебютирует в iPhone 12. Несмотря на то, что до премьеры Флагманов нового поколения остаётся лишь несколько месяцев, модели 2018 года всё ещё остаются актуальными. Особенно, если учитывать падение их стоимости.

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iPhone Xs Max в России на старте продаж в топовой модификации памяти был оценён в 127 990 рублей. Сейчас смартфон предлагается на 60 000 рублей дешевле. За эти деньги вы получаете накопитель вместимостью 512 ГБ. Конфигурации с 64 ГБ и со 128 ГБ постоянной памяти подешевели не так сильно – на 42 000 рублей и 45 000 рублей соответственно.

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Если на старте продаж стоимость начальной модификации составляла 96 990 рублей, то сейчас она упала до 55 000 рублей. Продвинутая версия подешевела со 109 990 рублей до 65 000 рублей. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться на сайте «Яндекс.Маркет» . Напомним, что после анонса флагманов 11-й серии весной прошлого года компания Apple сняла с продаж модели 2018 года, кроме iPhone Xr.

Самый большой флагман 2018 года оснащён 6,5-дюймовой матрицей Super Retina OLED с разрешением 1242 х 2688 точек. Дисплей поддерживает HDR10, Dolby Vision, 3D Touch и True-tone, а вот частота обновления составляет 60 Гц. В верхней части лицевой панели есть огромный вырез с динамиком, системой Face ID и 7-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Аппаратная платформа строится вокруг 7-нанометрового мобильного процессора Apple A12 Bionic. За питание отвечает аккумуляторная батарея на 3174 мАч с 15-ваттной проводной и беспроводной зарядкой по стандарту Qi. Разрешение тыльной камеры в iPhone Xs Max составляет 12 Мп + 12 Мп. Широкоугольного модуля она не имеет, а телеобъектив с оптической стабилизацией отличается 2-кратным оптическим увеличением. Корпус получил защиту от воды по стандарту IP68. Также отметим стереодинамики и чип NFC.