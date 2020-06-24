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В этом году владельцы флагмана Samsung Galaxy S20 начали сообщать о том, что экран начинает зеленеть после снижения уровня яркости. Компания решила проблему путём выпуска обновления программного обеспечения. Сейчас владельцы ещё пяти флагманов начали жаловаться на идентичную проблему.

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Пользователи сообщают, что при снижении яркости в нижней и центральной частях экран начинает зеленеть. Если повысить яркость до 50% или выше, то ничего заметно не будет. На этот раз пострадали флагманы южнокорейской компании 2017, 2018 и 2020 годов выпуска.

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В 2017 году вышел Samsung Galaxy Note 8, в 2018 – Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9, а в начале нынешнего года производитель представил Galaxy Note 10 Lite. Моделей 2019 года проблема не коснулась. Отметим, что Galaxy Note 10 Lite уже успел получить обновление программного обеспечения. Проблему оно не решило, но стоит отметить, что главным нововведением был патч безопасности за июнь 2020 года. Возможно, на момент выпуска апдейта компания ещё не была осведомлена о проблеме.

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Остаётся надеяться, что мы имеем дело не с аппаратной проблемой, как в случае с OnePlus 8 Pro, а с программной. Это значит, что южнокорейская компания рано или поздно сможет выпустить обновление прошивки, которое устранит недостаток, как это было сделано несколько месяцев назад для Galaxy S20.