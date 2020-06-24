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Южнокорейская компания Samsung в этом году представила серию умных телевизоров 4K Smart QLED TV 2020. В неё вошло несколько моделей, включая 55-дюймовую QE55Q80TAU. Рекомендованная цена телевизора составила 114 990 рублей. Но сейчас его можно купить на 37 000 рублей дешевле.

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Согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», сразу в нескольких российских магазинах стоимость 55-дюймовой модели Samsung 4K Smart QLED TV 2020 составляет менее 78 000 рублей. С их списком вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Напомним, что телевизор южнокорейской компании оборудован дисплеем 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 пикселей, размер которого равен 140 см по диагонали. Матрица QLED поддерживает расширенный динамический диапазон. Частота обновления составляет 200 Гц, а индекс динамических сцен – 3800. Разработчики добавили технологию Quantum HDR 12X для обеспечения глубокого контраста и высокой яркости. За счёт неё можно будет увидеть мельчайшие детали в самым светлых/тёмных сценах.

За звук отвечает квартет 10-ваттных динамиков с поддержкой Dolby Digital. Технология Object Tracking Sound обеспечивает перемещение звука по дисплею вслед за объектом. Для любителей игр предусмотрена функция Real Game Enhancer+. Также заявлена поддержка технологии AMD FreeSyncs для уменьшения появления шлейфа и дрожания картинки на экране.

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Samsung 4K Smart QLED TV 2020 получил четыре разъёма HDMI, два порта USB, Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Заявлена поддержка 24p True Cinema для просмотра фильмов с частотой кадров 24 FPS, а режим Ambient позволит телевизору успешно интегрироваться в любой интерьер. Программной платформой выступает операционная система Tizen.

Новинка весит почти 18 кг и имеет размеры 122,8 х 70,7 х 5,4 см. Подставка утяжеляет телевизор на 3 кг, увеличивает высоту на 7,6 см и глубины на 20 см.