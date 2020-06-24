Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Apple является третьим производителем смартфонов в мире. Она ежегодно продаёт меньше моделей, чем Samsung и Huawei, но в разрезе одного устройства у iPhone конкурентов практически нет. Причём два последних года самыми продаваемыми являются относительно доступные модели. Сейчас наибольшей популярностью пользуется iPhone 11 при «живых» iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, а самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone Xr.

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Модель была представлена в начале сентября 2018 года. Она является упрощённой версией флагманов iPhone Xs и Xs Max. Производители Android-смартфонов любят в таких случаях использовать приставку Lite, но Apple пошла своим путём.

реклама

iPhone Xr оборудован 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Вне зависимости от модификации на борту смартфона установлено 3 ГБ ОЗУ. Стоимость флагмана в базовой конфигурации в России на старте продаж составила 64 990 рублей, а версию со 128 ГБ ПЗУ компания оценила в 68 990 рублей.

Сейчас цены существенно упали, но это и не странно, поскольку с момента дебюта смартфона на рынке прошло более 1,5 года. Теперь в России за модификации 3/64 ГБ и 3/128 ГБ просят соответственно 43 000 рублей и 47 000 рублей. Следовательно, каждая подешевела 22 000 рублей.

реклама

Ещё сильнее упала цена топовой конфигурации. Если на старте продаж за iPhone Xr с накопителем вместимостью 256 ГБ приходилось отдавать 77 990 рублей, то сейчас при покупке смартфона можно сэкономить 26 000 рублей. А за такие деньги, например, в России можно купить практически любой телефон компании Xiaomi. С предложениями всех магазинов на модель 2018 года компании Apple вы можете ознакомиться в сервисе сравнения цен «Яндекс.Маркет»

реклама

Напомним, что «бюджетный» флагман производителя из Купертино имеет дизайн в стиле старших устройств. Смартфон оборудован 6,1-дюймовой панелью с большим вырезом для динамика, 7-мегапиксельной камеры и датчиков системы Face ID. Сканер отпечатков пальцев отсутствует наряду со слотом под карту памяти и разъёмом для наушников.

Вычислительным центром выступает фирменная 7-нанометровая платформа Apple A12 Bionic с пиковой частотой 2,5 ГГц. Ёмкость встроенной батареи составляет 2942 мАч. iPhone Xr оборудован 12-мегапиксельной основной камерой с поддержкой записи видео в 4K UHD с частотой 24-60 FPS. Также отметим NFC, стереодинамики и защиту от воды по стандарту IP67.

реклама

Смартфон сейчас работает на операционной системе iOS 13.5, хотя из коробки получил iOS 12. Уже этой осенью для него станет доступно программное обеспечение iOS 14, анонс которого состоялся два дня назад на WWDC 2020.