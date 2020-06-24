Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Apple iPhone Xr сильно подешевел в России – цена самого продаваемого смартфона 2019 года упала на 26 000 рублей

для раздела Блоги
+
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Apple является третьим производителем смартфонов в мире. Она ежегодно продаёт меньше моделей, чем Samsung и Huawei, но в разрезе одного устройства у iPhone конкурентов практически нет. Причём два последних года самыми продаваемыми являются относительно доступные модели. Сейчас наибольшей популярностью пользуется iPhone 11 при «живых» iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, а самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone Xr.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Модель была представлена в начале сентября 2018 года. Она является упрощённой версией флагманов iPhone Xs и Xs Max. Производители Android-смартфонов любят в таких случаях использовать приставку Lite, но Apple пошла своим путём.

реклама

iPhone Xr оборудован 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Вне зависимости от модификации на борту смартфона установлено 3 ГБ ОЗУ. Стоимость флагмана в базовой конфигурации в России на старте продаж составила 64 990 рублей, а версию со 128 ГБ ПЗУ компания оценила в 68 990 рублей.

Сейчас цены существенно упали, но это и не странно, поскольку с момента дебюта смартфона на рынке прошло более 1,5 года. Теперь в России за модификации 3/64 ГБ и 3/128 ГБ просят соответственно 43 000 рублей и 47 000 рублей. Следовательно, каждая подешевела 22 000 рублей.

реклама

Ещё сильнее упала цена топовой конфигурации. Если на старте продаж за iPhone Xr с накопителем вместимостью 256 ГБ приходилось отдавать 77 990 рублей, то сейчас при покупке смартфона можно сэкономить 26 000 рублей. А за такие деньги, например, в России можно купить практически любой телефон компании Xiaomi. С предложениями всех магазинов на модель 2018 года компании Apple вы можете ознакомиться в сервисе сравнения цен «Яндекс.Маркет».

реклама

Напомним, что «бюджетный» флагман производителя из Купертино имеет дизайн в стиле старших устройств. Смартфон оборудован 6,1-дюймовой панелью с большим вырезом для динамика, 7-мегапиксельной камеры и датчиков системы Face ID. Сканер отпечатков пальцев отсутствует наряду со слотом под карту памяти и разъёмом для наушников.

Вычислительным центром выступает фирменная 7-нанометровая платформа Apple A12 Bionic с пиковой частотой 2,5 ГГц. Ёмкость встроенной батареи составляет 2942 мАч. iPhone Xr оборудован 12-мегапиксельной основной камерой с поддержкой записи видео в 4K UHD с частотой 24-60 FPS. Также отметим NFC, стереодинамики и защиту от воды по стандарту IP67.

реклама

Смартфон сейчас работает на операционной системе iOS 13.5, хотя из коробки получил iOS 12. Уже этой осенью для него станет доступно программное обеспечение iOS 14, анонс которого состоялся два дня назад на WWDC 2020.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple iphone
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
+
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
51
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
140

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 33
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная глобальная прошивка MIUI 12 стала доступна для трёх флагманов Xiaomi 2019 года
9
Цена Samsung Galaxy S20 Ultra упала почти на 40 000 рублей – флагман 2020 года рекордно подешевел с начала продаж в России
18
Предварительные данные о производительности и позиционировании видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090 от Hardwareleaks
29
65” телевизор LG NanoCell 2020 подешевел на 31 000 рублей
9
Бесплатная программа O&O ShutUp10 отключит слежку и телеметрию в последней версии Windows 10 с майским обновлением
27
Флагманы Huawei 2017 года получили большое обновление EMUI 9.1
2
Huawei P30 Lite New Edition с 256 ГБ памяти и NFC сильно подешевел в России – цена упала на 10 000 рублей с начала продаж
1
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
137
Российские цены на бюджетные материнские платы на чипсете В550 оказались выше, чем стоимость большинства моделей на дорогом Х570 чипсете
35
Благодаря дорогим подаркам в Epic Games Store наблюдался рекордный рост посещаемости
8
Xiaomi выпустила свежую версию MIUI 12 для 20 смартфонов
2
Чипы AMD APU Ryzen 5000 "Cezanne" получат ядра Zen 3, 7 нм GPU Vega и поддержку AM4 до 2021 года
6
CD Projekt RED рассказала о главной причине переноса релиза игры Cyberpunk 2077 на ноябрь 2020 года
25
Цена Xiaomi Redmi Note 9 с NFC впервые упала ниже 10 000 рублей на AliExpress
7
16 смартфонов Xiaomi получили обновление MIUI 12 от 23 июня 2020 года
5
55” 4K-телевизор LG OLED55C8 подешевел на 63 000 рублей в России с начала продаж
6
Стартовала бесплатная раздача хардкорного клона Wolfenstein от российского разработчика
12
История успеха Epic Games Store - два года работы с нуля и бесплатные раздачи игр
12
Тизер GTA 6 от энтузиаста понравился фанатам
3
AMD тоже потеряет рынок сбыта из-за отказа Apple от процессоров Intel
42

Популярные статьи

У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
195
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
147
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
12
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
22
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
6
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
+

Сейчас обсуждают

Inttz
13:18
Ты думаешь,что я буду спорить с очевидным,мальчик?) Что буду защищать человека,который занялся тем,в чём не понимает? Не буду,а просто скажу тебе,что этот человек с таким же успехом мог взять и доску ...
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
Usagi Akane
13:18
про возвращение в СССР могут говорить хорошо только те, кто никогда в нем не жил или вообще лишены ума в целом
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
Goginator
13:17
да , не весь код можно параллелить , вот старый код не получится , ибо придется все переписывать с нуля , а этим никто заниматься не будет , а вот новый софт пишется с учетом поэтому даже ИГРЫ сейчас ...
На сайте Intel замечены упоминания о процессорах Alder Lake-P
Стенли Твидл
13:16
а по моему мнению, годных ААА-проектов почти и не осталось. скайрима и ведьмака только припомню. пубг, фортинит. ну и куча жоподёров проходных. нормальный сюжет? не, не слышал! всё чаще в сюжете каки...
По мнению экс-руководителя игрового подразделения Sony, современные AAA-игры чересчур затянуты
LEVAK
13:14
Подобный сброд должен сразу баниться, так как за Вову могут болеть одноклеточные.
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Серж Порося
13:13
Ну конечно, и ценник оставить тот же) Затраты на создание игры меньше, игровые часы раза в два меньше, а ценник тот же.
По мнению экс-руководителя игрового подразделения Sony, современные AAA-игры чересчур затянуты
Татьяна Беличева
13:13
Кудахтают только петухи,а это ты и есть судя по общим мнениям.
Цена Samsung Galaxy S20 Ultra упала почти на 40 000 рублей – флагман 2020 года рекордно подешевел с начала продаж в России
wwr222
13:13
Упырь он,упырь.Сосет,как и другие,кровь народа
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
makakut
13:13
Много комментов, статейка годная. Но есть вопрос. А если в реобас подключить простенький разветвитель? Там по идее ничего же не должно пыхнуть?
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
LEVAK
13:12
Тупых лахтинских на огонёк занесло.
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем