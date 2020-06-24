Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цена Intel Core i5-9500 в России упала на 10 000 рублей с марта 2020 года

для раздела Блоги
4
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Коронавирус существенно обрушил спрос на нефть и нефтепродукты по всему миру в конце зимы текущего года. Европа в начале мара ушла на карантин, а министры ОПЕК+ не смогли договориться о снижении суточной нефтедобычи. В итоге стоимость «чёрного золота» резко упала, потянув за собой рубль. После падения курса национальной валюты в России поднялись цены практически на всё. Не стали исключением и процессоры.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Например, средняя стоимость Intel Core i5-9500 в феврале по России, согласно данным «Яндекс.Маркет», составила 16 525 рублей, а уже в марте она выросла до 25 628 рублей. В середине весны министры ОПЕК+ всё же смогли договориться о сокращении объёмов добычи нефти, а стоимость сырья пошла вверх. Вслед за ней к росту перешёл и курс рубля.

реклама

Intel Core i5-9500 в свою очередь начал стремительно дешеветь. Уже в апреле цена упала на 5000 рублей. Сейчас средняя стоимость процессора в России составляет 15 990 рублей. Чуть дешевле процессор стоит в магазине «Регард», где его в комплектации OEM можно купить за 15 180 рублей.

реклама

Самая низкая стоимость Core i5-9500 в России составляет 13 661 рубль. Именно столько за чип просят в магазине Pleer.ru. Но тут также речь идёт о варианте OEM. Коробочная версия стоит дороже. Например, в «Ситилинк» за неё просят 17 490 рублей.

Напомним, что Intel Core i5-9500 – 6-ядерный 6-поточный процессор с номинальной частотой 3 ГГц и частотой 4,4 ГГц в режиме Turbo. Он представляет семейства Coffee Lake и был выпущен во втором квартале прошлого года. Чип имеет 9 Мб кэш-памяти третьего уровня.

реклама

Производителем заявлена максимальная рабочая температура 100 градусов, TDP 65 Вт и поддержка оперативной памяти DDR4-2666. Изделие изготавливается по нормам 14-нанометровой технологии, имеет встроенную графику Intel UHD Graphics 630 с пиковой частотой 1,1 ГГц, поддерживает PCI Express 3.0 x16 и ориентировано на установку в разъём LGA 1151.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
51
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
140
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 33
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная глобальная прошивка MIUI 12 стала доступна для трёх флагманов Xiaomi 2019 года
8
Цена Samsung Galaxy S20 Ultra упала почти на 40 000 рублей – флагман 2020 года рекордно подешевел с начала продаж в России
16
Предварительные данные о производительности и позиционировании видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090 от Hardwareleaks
29
65” телевизор LG NanoCell 2020 подешевел на 31 000 рублей
9
Бесплатная программа O&O ShutUp10 отключит слежку и телеметрию в последней версии Windows 10 с майским обновлением
27
Флагманы Huawei 2017 года получили большое обновление EMUI 9.1
1
Huawei P30 Lite New Edition с 256 ГБ памяти и NFC сильно подешевел в России – цена упала на 10 000 рублей с начала продаж
1
Российские цены на бюджетные материнские платы на чипсете В550 оказались выше, чем стоимость большинства моделей на дорогом Х570 чипсете
35
Благодаря дорогим подаркам в Epic Games Store наблюдался рекордный рост посещаемости
8
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
114
CD Projekt RED рассказала о главной причине переноса релиза игры Cyberpunk 2077 на ноябрь 2020 года
25
Цена Xiaomi Redmi Note 9 с NFC впервые упала ниже 10 000 рублей на AliExpress
7
Xiaomi выпустила свежую версию MIUI 12 для 20 смартфонов
1
Чипы AMD APU Ryzen 5000 "Cezanne" получат ядра Zen 3, 7 нм GPU Vega и поддержку AM4 до 2021 года
6
16 смартфонов Xiaomi получили обновление MIUI 12 от 23 июня 2020 года
5
55” 4K-телевизор LG OLED55C8 подешевел на 63 000 рублей в России с начала продаж
6
Стартовала бесплатная раздача хардкорного клона Wolfenstein от российского разработчика
12
История успеха Epic Games Store - два года работы с нуля и бесплатные раздачи игр
12
Тизер GTA 6 от энтузиаста понравился фанатам
3
AMD тоже потеряет рынок сбыта из-за отказа Apple от процессоров Intel
42

Популярные статьи

У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
192
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
146
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
21
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
10
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
4

Сейчас обсуждают

smaximaa
11:49
потому что ей выгодны такие "зилоты"
Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 66% быстрее текущего флагмана – GeForce RTX 2080 Ti
Grotlon
11:49
Дешевая рабочая сила + низкие налоги могут перевесить остальные риски.
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
ffe
11:49
Redmi Note 9 без NFC и с основной камерой попроще. Но по той же цене.
Xiaomi представила самый лучший бюджетный смартфон 2020 года
AdyBOB
11:49
Это какая-то хрень. Я думал, про 1.4 или 2.0 речь будет идти
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
useuseuser
11:48
Ныть проще.
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Гржегорж Бржешчичикевич
11:48
Да ладно не собирают прям,сказочник венского леса.
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
useuseuser
11:47
Что есть, то есть — либерашки России на редкость бестолковы. Тут уж никакие вливания "на поддержку демократии" не помогут. Но воют они замечательно, тут у них талант. Достаточно взглянуть на коммента...
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Slamf
11:47
Ё-моё! Как всё запущено... Как можно загнать то, чего нет? С логикой не сложилось, видимо, у тебя в этой жизни... Я понимаю. Бывает...
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Shock Memes
11:46
Не видишь, потому что нету. Банально дорогие качественные мыши приятнее в руке сидят, не говоря о всяких свистоперделках по желанию.
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
Shock Memes
11:45
Можно не еврействовать, а купить нормальную беспроводную мышь которая будет от одной батарейки год или два работать, или на аккуме, пол года держит и превращается в проводную если разрядится.
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем