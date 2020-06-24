Цена Intel Core i5-9500 в России упала на 10 000 рублей с марта 2020 года
Коронавирус существенно обрушил спрос на нефть и нефтепродукты по всему миру в конце зимы текущего года. Европа в начале мара ушла на карантин, а министры ОПЕК+ не смогли договориться о снижении суточной нефтедобычи. В итоге стоимость «чёрного золота» резко упала, потянув за собой рубль. После падения курса национальной валюты в России поднялись цены практически на всё. Не стали исключением и процессоры.
Например, средняя стоимость Intel Core i5-9500 в феврале по России, согласно данным «Яндекс.Маркет», составила 16 525 рублей, а уже в марте она выросла до 25 628 рублей. В середине весны министры ОПЕК+ всё же смогли договориться о сокращении объёмов добычи нефти, а стоимость сырья пошла вверх. Вслед за ней к росту перешёл и курс рубля.
рекламаIntel Core i5-9500 в свою очередь начал стремительно дешеветь. Уже в апреле цена упала на 5000 рублей. Сейчас средняя стоимость процессора в России составляет 15 990 рублей. Чуть дешевле процессор стоит в магазине «Регард», где его в комплектации OEM можно купить за 15 180 рублей.
рекламаСамая низкая стоимость Core i5-9500 в России составляет 13 661 рубль. Именно столько за чип просят в магазине Pleer.ru. Но тут также речь идёт о варианте OEM. Коробочная версия стоит дороже. Например, в «Ситилинк» за неё просят 17 490 рублей.
Напомним, что Intel Core i5-9500 – 6-ядерный 6-поточный процессор с номинальной частотой 3 ГГц и частотой 4,4 ГГц в режиме Turbo. Он представляет семейства Coffee Lake и был выпущен во втором квартале прошлого года. Чип имеет 9 Мб кэш-памяти третьего уровня.
рекламаПроизводителем заявлена максимальная рабочая температура 100 градусов, TDP 65 Вт и поддержка оперативной памяти DDR4-2666. Изделие изготавливается по нормам 14-нанометровой технологии, имеет встроенную графику Intel UHD Graphics 630 с пиковой частотой 1,1 ГГц, поддерживает PCI Express 3.0 x16 и ориентировано на установку в разъём LGA 1151.
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