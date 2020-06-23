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В этом году компания Samsung анонсировала свой второй смартфон, оборудованный сгибаемым дисплеем. Пока многие ждали Galaxy Fold второго поколения производитель выпустил аналог Motorola RAZR 2019. Модель называется Samsung Galaxy Z Flip.

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Смартфон стоит дешевле топового флагмана 2020 года в максимальной конфигурации. Если Galaxy S20 Ultra оценили в 129 990 рублей в модификации 16/512 ГБ, то за рекомендованная стоимость Samsung Galaxy Z Flip составила 119 990 рублей. Сейчас у официальных ритейлеров смартфон можно купить за 99 990 рублей. На 20 000 рублей цена модели упала в таких магазинах, как «Эльдорадо», «М.Видео», «Связной» (по промо-коду SalesvzMay) и МТС (по промо-коду HOME48).

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Если мы говорим о других ритейлерах, тот здесь стоимость и вовсе упала более чем на 34 000 рублей, пробив отметку 86 000 рублей. Со списком всех предложений вы можете ознакомиться в каталоге «Яндекс.Маркет», перейдя по этой ссылке . К слову, в США, где флагман был впервые представлен, цена составила порядка 95 000 рублей по нынешнему курсу (около 88 000 рублей по курсу момент анонса).

Напомним, что Samsung Galaxy Z Flip оснащён фирменным дисплеем Foldable Dynamic AMOLED, который сгибается пополам не вдоль, как у Galaxy Fold, а поперёк. Таким образом смартфон уменьшается в размерах и, по задумке разработчиков, более удобно лежит в кармане. К слову, физические размеры модели в сложенном состоянии составили 87,4 х 73,6 х 17,3 мм, а разложенном – 167,3 х 73,6 х 7,2 мм.

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Завершая тему главного дисплея, отметим, что он имеет разрешение 1080 х 2636 точек и поддерживает расширенный динамический диапазон, а прикрывает его не стекло, а пластик, что обусловлено особенностью конструкции. Есть в смартфоне ещё один экран. Он установлен на внешней стороне и применяется для вывода важных уведомлений. Разрешение составляет 110 х 300 точек, диагональ – 1,1 дюйма, а в основе лежит простая матрица Super AMOLED. Его, как и всю тыльную сторону, защищает стекло Gorilla Glass последнего поколения.

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Аппаратная платформа Samsung Galaxy Z Flip построена на базе прошлогоднего 7-нанометрового процессора Snapdragon 855+, дополненного 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 256 ГБ информации. Подсистема питания представлена аккумулятором на 3300 мАч с 15-ваттной проводной зарядкой.

Смартфон получил относительно скромную основную камеру. Она имеет широкоугольный и главный модули разрешением по 12 Мп. Последний получил оптическую стабилизацию и поддержку записи видео в 4K UHD с кадровой частотой 60 FPS. Разрешение фронтальной камеры составило 10 Мп. Она тоже может вести съёмку в 4K UHD, но только при 30 FPS.

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Биометрический сканер установлен на боковой торце. Под капотом смартфона есть Bluetooth 5, Wi-Fi, NFC, а на роль операционной системы выбрана версия Android 10 с оболочкой One UI 2. А вот стереодинамикам и разъёму для наушников на борту Samsung Galaxy Z Flip места не нашлось. Не может модель похвастаться и защитой от воды и пыли.