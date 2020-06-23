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В России заметно упала цена флагмана Samsung Galaxy S20+, если сравнивать со стартом продаж. Модель представили в начале февраля 2020 года, а на отечественном рынке она появилась примерно месяц спустя в модификации с 8 ГБ оперативки и 128 ГБ пользовательской памяти.

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Цена флагмана нового поколения составила в России 89 990 рублей на старте продаж. Спустя несколько месяцев стоимость упала почти на 37 000 рублей. Сейчас Samsung Galaxy S20+ можно купить примерно за 53 000 рублей, согласно данным «Яндекс.Маркет».

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Samsung Galaxy S20+ оборудован 7-нанометровым чипом Exynos 990, который выполняется по технологии 7nm+. Однокристальная система имеет восемь ядер с частотой до 2,73 ГГц и графику Mali-G77 MP11. Во флагмане установлен неплохой аккумулятор. Он имеет ёмкость 4500 мАч и поддерживает 25-ваттную зарядку по проводу. Мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт.

Основная камера представлена четырьмя оптическими модулями и сенсором ToF на 0,3 Мп для измерения глубины резкости. Телеобъектив имеет самое высокое разрешение на рынке – 64 Мп. Кратность зума – 3x. Разрешение главного и широкоугольного модулей составляет 12 Мп. Камера получила поддержку съёмки роликов в формате 8k UHD с частотой 24 FPS и оптическую стабилизацию. Разрешение фронталки составило относительно скромные 10 Мп.

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В Samsung Galaxy S20+ разработчики использовали панель Dynamic AMOLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев и диагональю 6,7 дюйма. Максимальная частота обновления составляет 120 Гц, однако, она поддерживается только при разрешении Full HD+. При выборе формата 3K частота обновления снижается до 60 Гц.

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Во флагмане есть стереодинамики, порт USB-C, чип NFC для бесконтактной оплаты, защита от воды по стандарту IP68 и операционная система Android 10 с оболочкой One UI 2.1. Разъём для наушников отсутствует. Из прочего отметим Wi-Fi 6, режим Samsung DeX, Bluetooth 5.1 и радио.