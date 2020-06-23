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Компания Huawei решила в конце первой половины 2020 года порадовать владельцев своих флагманских смартфонов, анонсированных более трёх лет назад. Речь идёт о Huawei P10 и P10 Plus. Нет, для них не стала доступна прошивка EMUI 10.1 или EMUI 10. Но разработчики добавили несколько новых функций вместе с последним большим апдейтом.

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Флагманы 2017 года получили обновление EMUI 9.1.0.275. Оно приходит «по воздуху», а размер составляет чуть более 4 ГБ. Проверить его наличие можно, как всегда, через настройки или в приложении HiCare («Поддержка), перейдя в категорию «Службы».

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Апдейт приносит патч безопасности за май текущего года, помощника Huawei Assistant и Smart Charge. Последний режим позволяет продлить срок службы аккумулятора. Что касается фирменного помощника, он отображает статьи, новости и прочий контент на основе запросов пользователя. Окно открывается свайпом вправо на главном домашнем экране (или влево, если вы используете арабский язык).

Напомним, что Huawei P10 и P10 Plus поступили в продажу с предустановленной операционной системой Android 7.0 Nougat и фирменной оболочкой EMUI 5.1. Позже смартфоны получили Android 8.0 с EMUI 8 и Android 9 с EMUI 9. Проприетарная прошивка EMUI 10 на ОС Android 10 для флагманов 2017 года не выйдет.

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Huawei P10 достался 16-нанометровый мобильный процессор Kirin 960 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. В зависимости от модификации накопитель может иметь объём 64 ГБ или 32 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3200 мАч, а мощность зарядки по проводу – 22,5 Вт.

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В смартфоне установлена фронталка на 8 Мп. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 20 Мп. Она имеет оптическую стабилизацию изображения, оптику от Leica Camera и может записывать видео в 4K UHD с частотой кадров 30 FPS. Дисплей построен на базе 5,1-дюймовой матрицы IPS-NEO LCD формата Full HD+. Также отметим NFC и сканер отпечатков пальцев на передней панели.

В Huawei P10 Plus ёмкость встроенного аккумулятора выросла до 3750 мАч, а диагональ экрана – до 5,5 дюйма. Также появились стереодинамики и модификация с 6 ГБ оперативной памяти в паре интегрированным флэш-накопителем вместимостью 128 ГБ.