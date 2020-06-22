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Компания Huawei с мая 2019 года испытывает большие трудности в связи с американскими санкциями. В этом году она решила обновить несколько смартфонов семейства Huawei P30. Так появились флагман Huawei P30 Pro New Edition и Huawei P30 Lite New Edition. Последняя модель поступила в продажу в России в конце зимы по рекомендованной розничной цене 21 990 рублей. За четыре с половиной месяца стоимость смартфона упала почти в два раза.

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У официальных ритейлеров практически сразу после старта продаж цена снизилась с 21 990 рублей до 19 990 рублей, а затем опустилась ещё на 2000 рублей. Именно столько Huawei P30 Lite New Edition стоит в официальном интернет-магазине «МегаФон» на AliExpress. Однако, после добавления смартфона в корзину цена падает до 13 190 рублей, а с промо-кодом ETOLETO1200 можно сэкономить ещё 1200 рублей.

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Таким образом, стоимость модели составит 11 990 рублей. Специальное предложение действует с 22 июня по 28 июня текущего года. Доставлено устройство будет в течение месяца. Покупатели могут выбирать между двумя цветовыми вариантами: «Полночный чёрный» и «Насыщенный бирюзовый».

За 11 990 рублей Huawei P30 Lite New Edition предлагает 12-нанометровый мобильный процессор Kirin 710 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 ГБ. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 3340 мАч с 18-ваттной зарядкой.

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Модель работает на операционной системе Android 9.0 Pie с пакетом фирменных надстроек EMUI 9.1. На лицевой стороне установлен дисплей IPS формата Full HD+ диагональю 6,15 дюйма с каплевидным вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Также стоит отметить биометрический сканер на тыльной панели, чип NFC с поддержкой Google Pay, радиоприёмник, разъём для наушников, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5 и USB-C.

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