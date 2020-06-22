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Компания Honor объявила о выходе обновления EMUI 10 с операционной системой Android 10 для двух старых флагманских смартфонов в Европе. Речь идёт о моделях Honor View 10 и Honor 10, которые были анонсированы в 2017 году и 2018 году соответственно. Они получили ОС Android 8 с оболочкой EMUI 8 из коробки.

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Honor 10

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Изначально обе модели получили прошивку EMUI 10 с операционной системой Android 10 ещё в феврале нынешнего года, но только на территории Индии. В апреле служба поддержки Honor Germany сообщила о том, что выход апдейта в Германии откладывается на конец мая, но затем обновление было отсрочено ещё раз.

В начале июня компания выпустила EMUI 10 для Honor 10 и View 10 в Малайзии и Омане, а сейчас апдейт начал постепенно распространяться в Европе. Как отмечает служба поддержки Honor Germany, в Германии уже все смартфоны обновлены. Кроме того, установить более актуальную версию программного обеспечения могут владельцы двух флагманов в Италии, Финляндии, Словакии и Франции. Размер файла обновления составляет в среднем 4,5 ГБ и может немного отличаться в зависимости от модели и региона.

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Напомним, что Honor 10 и View 10 были анонсированы с интервалом в полгода и получили похожее аппаратной обеспечение. Обе модели оборудованы 10-нанометровым процессором Kirin в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64/128 ГБ в зависимости от модификации. В смартфонах есть разъём для наушников, порт USB-C, чип NFC, а сканер отпечатков пальцев установлен на лицевой панели.





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Honor View 10

Honor View 10 имеет цельнометаллический корпус, 13-Мп камеру для селфи, аккумулятор ёмкостью 3750 мАч и дисплей диагональю 5,99 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп + 20 Мп. Второй модуль – чёрно-белый.

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В Honor 10 тоже используется монохромный датчик, но его разрешение составляет 24 Мп. Фронтальная камера в смартфоне тоже 24-мегапиксельная. Ёмкость встроенной батареи снижена до 3400 мАч. Корпус сделан из стекла и металла, а дисплей получил диагональ 5,84 дюйма и небольшой вырез под камеру, сенсоры и динамик.