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Компания Samsung на выставке CES 2020 в январе анонсировала недорогой флагманский смартфон в рамках серии Galaxy Note десятого поколения. Модель получила название Samsung Galaxy Note 10 Lite. Как и большинство топовых решений производителя из Южной Кореи, январская новинка оперативно добралась до российского рынка, где её оценили в 44 990 рублей. Сейчас смартфон можно купить почти на четверть дешевле.

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Согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», стоимость Samsung Galaxy Note 10 Lite в России стартует с отметки менее чем в 32 000 рублей. Таким образом, цена упала более чем на 13 000 рублей с начала продаж флагмана на отечественном рынке.

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Главным недостатком смартфона является мобильный процессор. И речь тут идёт не просто об использовании однокристальной системы Exynos, которая уступает по производительности чипам Qualcomm. Всё дело в том, что для новинки начала 2020 года компания выбрала 10-нанометровую платформу Exynos 9810, которая дебютировала в Galaxy S9 и Galaxy S9+ в начале 2018 года.

Мобильный процессор имеет частоту 1,7-2,7 ГГц, графику Mali-G72 MP18 и работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя в смартфоне составляет 128 ГБ. Подсистема питания представлена аккумулятором на 4500 мАч. Версия Lite получила поддержку цифрового пера S-Pen с интегрированным адаптером беспроводной связи Bluetooth.

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Samsung Galaxy Note 10 Lite несёт на борту 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Для неё на лицевой стороне предусмотрено круглое отверстие в дисплее. Сам экран построен на 6,7-дюймовой матрице Super AMOLED формата Full HD+ с поддержкой HDR. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Она получила оптический зум 2x и оптическую стабилизацию изображения.

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В отличие от старших версий смартфон остался без защиты от воды и пыли. Программной платформой выступила операционная система Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Все ключевые интерфейсы никуда не делись: NFC, Bluetooth 5, USB-C и Wi-Fi. Также появился разъём для наушников. Из прочего отметим 25-ваттную проводную зарядку, встроенный в дисплей биометрический сенсор и поддержку записи видео в 4K UHD с частотой до 60 FPS на основную камеру.