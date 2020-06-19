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65” 4K-телевизор Samsung Series 8 подешевел на 60 000 рублей с начала продаж

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65-дюймовая панель Samsung Series 8 подешевела почти в два раза со старта продаж в России. В магазине «М.Видео» модель можно купить 69 990 рублей.

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Телевизор Samsung UE65RU8000U поступил в продажу в России по рекомендованной цене 129 990 рублей. Спустя некоторое время он упал в цене на 30 000 рублей. Сейчас в «М.Видео» можно получить сэкономить ещё 30 000 рублей. Срок действия специального предложения не уточняется.

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Телевизор оборудован 65-дюймовым дисплеем формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 точек и частотой обновления 60 Гц. Производителем заявлена поддержка цифрового шумоподавления и HDR с Dynamic Crystal Color для расширения диапазона отображаемых цветов на дисплее. За локальную подсветку и увеличение контрастности отвечает технология Micro Dimming, а за повышение чёткости – Auto Motion Plus.

Устройство оснащено 4-ядерным процессором и адаптерами беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi Direct. Телевизор получил пару 10-ваттных динамиков с Dolby Digital Plus. Пульт дистанционного управления поддерживает ввод голосовых команд.

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Из интерфейсов отметим три входа HDMI 2.0, два разъёма USB Type-A (USB 2.0), а также по одному DVB CAM и LAN (RJ45). Потребляемая мощность телевизора составляет 175 Вт. Размеры Samsung UE65RU8000U составляют 1456,1 х 836,6 х 59,2 мм без учёта подставки, а вес – 28 кг.

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