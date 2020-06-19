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Компания Xiaomi уже давно не выпускает регулярные бета-версии программного обеспечения MIUI для смартфонов, которые продаются за пределами Китая. Однако, стабильные сборки для них приходят регулярно. В этой заметке поговорим о моделях, для которых стала доступна актуальная глобальная прошивка MIUI 11.

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На этот раз таких смартфонов насчитывается сразу 14. Если точнее, то новая версия программного обеспечения вышла примерно на 20 умных телефонов, но их число сокращается на четверть, если говорить только о глобальных, европейских и российских сборках.

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Ссылки на скачивание MIUI 11 вас ждут, по традиции, в таблице в конце материала. Как всегда, установить апдейт можно двумя способами: через приложение Mi Flash в режиме Fastboot и через встроенное Recovery. В последнем случае нужно просто в меню обновления выбрать загруженный файл. Предварительно стоит потратить время на создание резервной копии данных.

Отметим, что свежая версия глобальной прошивки MIUI 11 стала доступна для двух смартфонов, анонсированных в 2018 году. Это Redmi 6 и забытый всеми Xiaomi Mi Play. Также апдейт доступен для Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi Note 9 Lite, Redmi 9 и Redmi Note 9 Pro. Они вышли в 2020 году. Наконец, Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T были анонсированы компанией в минувшем году.