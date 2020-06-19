14 смартфонов Xiaomi получили новую глобальную прошивку MIUI 11
Компания Xiaomi уже давно не выпускает регулярные бета-версии программного обеспечения MIUI для смартфонов, которые продаются за пределами Китая. Однако, стабильные сборки для них приходят регулярно. В этой заметке поговорим о моделях, для которых стала доступна актуальная глобальная прошивка MIUI 11.
На этот раз таких смартфонов насчитывается сразу 14. Если точнее, то новая версия программного обеспечения вышла примерно на 20 умных телефонов, но их число сокращается на четверть, если говорить только о глобальных, европейских и российских сборках.
рекламаСсылки на скачивание MIUI 11 вас ждут, по традиции, в таблице в конце материала. Как всегда, установить апдейт можно двумя способами: через приложение Mi Flash в режиме Fastboot и через встроенное Recovery. В последнем случае нужно просто в меню обновления выбрать загруженный файл. Предварительно стоит потратить время на создание резервной копии данных.
Отметим, что свежая версия глобальной прошивки MIUI 11 стала доступна для двух смартфонов, анонсированных в 2018 году. Это Redmi 6 и забытый всеми Xiaomi Mi Play. Также апдейт доступен для Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi Note 9 Lite, Redmi 9 и Redmi Note 9 Pro. Они вышли в 2020 году. Наконец, Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T были анонсированы компанией в минувшем году.
|
Скачать глобальную версию MIUI 11
|
№
|
Модель
|
Год выпуска
|
Версия ПО
|
Скачать
|
1
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
EEA
|
|
2
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
Global
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
Global
|
4
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
2020
|
EEA
|
5
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite
|
2020
|
Global
|
6
|
Xiaomi Mi Play
|
2018
|
Global
|
|
RU
|
7
|
Redmi 6
|
2018
|
Global
|
|
8
|
Redmi 7
|
2019
|
RU
|
EEA
|
|
9
|
Redmi 7A
|
2019
|
EEA
|
10
|
Redmi 8A
|
2019
|
RU
|
Global
|
|
11
|
Redmi 9
|
2020
|
EEA
|
12
|
Redmi Note 8
|
2019
|
Global
|
|
13
|
Redmi Note 8T
|
2019
|
RU
|
|
14
|
Redmi Note 9 Pro
|
2020
|
EEA
|
|
Global - глобальная прошивка;
EEA - европейская прошивка;
RU - русская прошивка.
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