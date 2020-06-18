Huawei P30 подешевел на 23 000 рублей – флагман 2019 года стоит почти в три раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
Компания Huawei снизила стоимость флагмана 2019 года P30. В рамках распродажи, приуроченной к открытию фирменного магазина на Tmall, Huawei P30 купить можно менее чем за 27 000 рублей.
Ранее стоимость смартфона составляла 39 990 рублей. Благодаря скидке 9998 рублей и промо-коду PRIVETLETO3000 модель можно купить за 26 992 рубля. При этом год назад модель появилась на рынке по цене 49 990 рублей. Таким образом, с начала продаж флагман подешевел на 23 000 рублей.
рекламаHuawei P30 имеет тройную основную камеру с разрешением 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп. В главном модуле установлен сенсор Sony IMX600. Телеобъектив используется для 3-кратного оптического увеличения и съёмки в портретном режиме. Кратность гибридного зума составляет 5x. Смартфон имеет оптическую стабилизацию и поддерживает видеосъёмку в 4K UHD при 60 FPS. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.
рекламаКорпус флагмана прошлого года сделан из стекла и металла. Заявлена защита от воды по стандарту IP53. Спереди установлен дисплей OLED формата FHD+ с интегрированным дактилоскопическим сенсором. Диагональ составляет 6,1 дюйма.
Подсистема питания представлена несъёмным аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой 22,5-ваттной проводной зарядки. Список интерфейсов включает NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, USB-C и разъём для наушников. Стандартное издание в отличие от версии Pro получило разговорный динамик, но мультимедийному он всё равно подыгрывать не может.
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Программной основой Huawei P30 выступает операционная система Android 10 с оболочкой EMUI 10. Сейчас смартфон начал в Европе получать фирменную прошивку EMUI 10.1.
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