6 смартфонов Xiaomi перестанут получать регулярные обновления MIUI 12 с 20 июня
Мы часто пишем о выходе еженедельных бета-версий обновлений программного обеспечения MIUI 12. Например, последней на момент написания статьи является сборка от 17 июня 2020 года. Завтра ожидается версия от 19 июня, но уже MIUI 12 2020.6.21 получат не все смартфоны китайской компании. Как стало известно, с 20 июня 2020 года производитель прекращает выпуск еженедельных сборок программного обеспечения MIUI 12 для шести умных телефонов.
Все модели являются достаточно старыми. Например, с момента анонса Xiaomi Mi 6 и Mi Note 3 на Snapdragon 835 и Snapdragon 660 уже прошло более трёх лет. Кроме того, в список попал флагман Xiaomi Mi MIX 2 на Snapdragon 835, премьера которого тоже состоялась в 2017 году, но осенью.
рекламаНе самые приятные новости ждут и владельцев нескольких моделей 2018 года. А именно Xiaomi Mi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro на Snapdragon 636, а также Xiaomi Mi 6X на Snapdragon 660. Для этих аппаратов завтрашняя прошивка MIUI 12 2020.6.19 тоже может стать последней бета-версией.
Отметим, что до конца текущего года для всех шести моделей станет доступна стабильная версия программного обеспечения MIUI 12. Построена она будет на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
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