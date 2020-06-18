Цена Sony PlayStation 4 Pro на 1 ТБ опустилась ниже 27 000 рублей в России
Компания Sony неделю назад провела онлайн-трансляцию на YouTube, продемонстрировав несколько новых игр для Sony PlayStation 5 и внешний вид самой консоли. Страницы, посвящённая игровой приставке, появились на сайтах многих магазинов, где указано, что продажи начнутся в конце 2020 года. При этом PlayStation 4 Pro с рынка уходить не намерена.
В России стоимость версии Pro четвёртого поколения продолжает снижаться и уже пересекла отметку 27 000 рублей. Согласно ценового агрегатору «Яндекс.Маркет», купить Sony PlayStation 4 Pro с накопителем вместимостью 1 ТБ можно за 26 500 рублей.
рекламаНо стоит заметить, что у официальных ритейлеров можно купить приставку дороже, но с играми в комплекте. Например, в магазине «Ситилинк» за 34 990 рублей предлагается PS4 Pro с играми God of War 2018 и Horizon: Zero Dawn.
Напомним, что игровая консоль оборудована 8-ядерным процессором производства компании AMD, который имеет частоту 2,13 ГГц, а производительность системы при вычислениях с плавающей точкой составляет 4,2 TFLOPS. Также имеется 8 ГБ памяти типа GDDR5 с пропускной способностью 218 Гбит/сек. Графическая подсистема приставки представлена интегрированным GPU AMD Radeon с 36 вычислительными блоками и частотой 911 МГц. Максимальное потребление – 310 Вт.
рекламаИз интерфейсов стоит отметить HDMI для подключения к монитору или телевизору, три порта USB, оптический аудиовыход, разъём Ethernet, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi (802.11ac). PlayStation 4 Pro оснащена жёстким диском в отличие от консоли нового поколения, которой достался твердотельный накопитель. Приставка поддерживает 4K Ultra HD, а в комплект входят гарнитура, игровой контроллер, кабели USB и HDMI.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила