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Цена Sony PlayStation 4 Pro на 1 ТБ опустилась ниже 27 000 рублей в России

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Компания Sony неделю назад провела онлайн-трансляцию на YouTube, продемонстрировав несколько новых игр для Sony PlayStation 5 и внешний вид самой консоли. Страницы, посвящённая игровой приставке, появились на сайтах многих магазинов, где указано, что продажи начнутся в конце 2020 года. При этом PlayStation 4 Pro с рынка уходить не намерена.

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В России стоимость версии Pro четвёртого поколения продолжает снижаться и уже пересекла отметку 27 000 рублей. Согласно ценового агрегатору «Яндекс.Маркет», купить Sony PlayStation 4 Pro с накопителем вместимостью 1 ТБ можно за 26 500 рублей.

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Но стоит заметить, что у официальных ритейлеров можно купить приставку дороже, но с играми в комплекте. Например, в магазине «Ситилинк» за 34 990 рублей предлагается PS4 Pro с играми God of War 2018 и Horizon: Zero Dawn.

Напомним, что игровая консоль оборудована 8-ядерным процессором производства компании AMD, который имеет частоту 2,13 ГГц, а производительность системы при вычислениях с плавающей точкой составляет 4,2 TFLOPS. Также имеется 8 ГБ памяти типа GDDR5 с пропускной способностью 218 Гбит/сек. Графическая подсистема приставки представлена интегрированным GPU AMD Radeon с 36 вычислительными блоками и частотой 911 МГц. Максимальное потребление – 310 Вт.

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Из интерфейсов стоит отметить HDMI для подключения к монитору или телевизору, три порта USB, оптический аудиовыход, разъём Ethernet, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi (802.11ac). PlayStation 4 Pro оснащена жёстким диском в отличие от консоли нового поколения, которой достался твердотельный накопитель. Приставка поддерживает 4K Ultra HD, а в комплект входят гарнитура, игровой контроллер, кабели USB и HDMI.

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dimkahon
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Вот лично видел квиток, 1500 евро только за воду и свет, а еще вывоз мусора, содержание дома, налог государственный, налог церковный, медстраховка.
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Юра Репченко
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Так же как и 3600 в сравнении с 2700x ИМХО. 1й много где лучше, но найдётся спрос и на 2й.
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qot
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Pekalord
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Вся суть пука-бояр
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