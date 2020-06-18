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Китайская компания Huawei приступила к распространению оболочки EMUI 10 с операционной системой Android 10 для флагманского смартфона 2017 года в России. Речь идёт о модели Huawei Mate 10 Pro.

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Смартфон был представлен в октябре 2017 года и получил из коробки ОС Android 8.0 Oreo. Вместе с ним дебютировала фирменная оболочка EMUI 8. Она вышла после EMUI 5, поскольку китайская компания решила «синхронизировать» порядковый номер фирменного программного обеспечения с операционной системой Google. Как итог, теперь мы получаем EMUI 9 на Android 9, EMUI 10 на Android 10 и этой осенью выйдет EMUI 11 на Android 11.

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Прошивка приносит интерфейс в так называемом «журнальном стиле», новые цвета и шрифты, обновлённые иконки и анимации, тёмную тему, а также повышает конфиденциальность данных. Размер файла обновления составляет порядка 4,5 ГБ. Апдейт для Huawei Mate 10 Pro вышел не только в России, но также в Соединённом Королевстве, Португалии, Словении, а вчера, 17 июня, EMUI 10 на операционной системе Android 10 стала доступна владельцам смартфона в Румынии.

Напомним, что флагман 2017 года оснащён 10-нанометровым процессором Kirin 970 AI с пиковой частотой. Это дебютная на однокристальная система с выделенным блоком NPU для задач искусственного интеллекта. Платформа применялась для управления автомобилем Porsche. Mate 10 Pro – первый топовый смартфон компании, который имеет широкоформатный дисплей. В его основе лежит 6-дюймовая матрица OLED с соотношением сторон 2 к 1, разрешением 1080 х 2160 точек и поддержкой HDR10.

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Под капотом Huawei Mate 10 Pro установлено 4/6 ГБ оперативной памяти, а накопитель типа UFS 2.1 имеет вместимость 64/128 ГБ соответственно. Флагман 2017 года является последним представителем линейки Mate, в котором используется ч/б сенсор. Его разрешение составляет 20 Мп. Главный модуль построен на 12-мегапиксельной матрице. В семействе Mate 20 уже были задействованы телеобъектив и широкоугольный модуль наряду с главным датчиком. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

За питание в смартфоне отвечает аккумулятор 4000 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой. Биометрический сканер расположен на тыльной стороне. Отметить также следует стереодинамики, защиту от воды по стандарту IP67, NFC, ИК-порт и предустановленные сервисы Google. Разъём для наушников не предусмотрен.