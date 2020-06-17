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Компания Xiaomi в этом году анонсировала несколько смартфонов линейки Redmi Note. Если за скобки вынести версию Max, которая является эксклюзивом индийского рынка, то главная новинка производителя – Redmi Note 9 Pro. Она заменит на рынке Redmi Note 8 Pro, который после стремительного падения цены начал дорожать и вероятнее всего вскоре перестанет продаваться.

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В Европе стоимость смартфона в топовой модификации составила порядка 315 долларов на старте продаж. За эти деньги он предлагает пользователям 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Российская рекомендованная цена модели в этой конфигурации на данный момент составляет 21 990 рублей или всё те же 315 долларов.

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В магазине DHgate можно купить Xiaomi Redmi Note 8 Pro менее чем за 185 долларов. Цена смартфона составляет 210 долларов, но с промо-кодомдоступна скидка в размере 27 долларов. К слову, мы уже упоминали российскую официальную цену в России, но, согласно «Яндекс.Маркет», приобрести смартфон в модификации 6/128 ГБ можно на 6000 рублей дешевле.

Напомним, что Redmi Note 8 Pro – это один из самых популярных телефонов конца прошлого года и начала нынешнего. За восемь месяцев с момента появления на рынке семейство восьмого поколения разошлось тиражом 30 млн единиц. Для сравнения, моделям серии Redmi Note 7 потребовалось на пару месяцев больше, чтобы пересечь отметку 30 млн реализованных устройств.

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Герой заметки получил 12-нанометровый мобильный процессор MediaTek Helio G90T и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, это первый в мире смартфон с 64-мегапиксельным модулем в основной камере. Ему компанию составили сенсоры на 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 30 FPS.

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На тыльной стороне Redmi Note 8 Pro установлен дактилоскоп. Спереди располагается матрица IPS формата FHD+, диагональ которой составляет 6,53 дюйма. Под лицевую камеру есть каплевидный вырез. В арсенал модели вошли адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, GPS, разъём для наушников, слот под microSD, инфракрасный сенсор и радиоприёмник. Отметим, что данный смартфон первым в линейке получил чип NFC. Телефон работает на Android 10 с оболочкой MIUI 11 и в этом году будет обновлён до MIUI 12.