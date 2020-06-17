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Honor представит две модификации Honor X10 с 5G и флагманскими камерами

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20 мая 2020 года состоялась презентация смартфона Honor X10. О нём вы можете прочитать по этой ссылке, а мы отметим, что ключевыми фишками новинки стали 7-нм процессор Kirin 820, поддержка 5G, дисплей с частотой обновления 90 Гц, выдвижная фронтальная камера и флагманский сенсор Sony IMX600y на 40 Мп. Стоимость смартфона составила 265-335 долларов в зависимости от комплектации.

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Сейчас стало известно, что китайская компания готовит к анонсу ещё две модификации майской новинки. Речь идёт о версиях Max и Pro. Обе получат поддержку мобильных сетей пятого поколения и операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой Magic UI 3.1. Honor X10 Pro был замечен в базе данных китайского регуляторного органа TENAA, в результате чего уже известны технические характеристики.

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Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч (в Honor X10 – 4300 мАч). В отличие от стандартного издания версия Pro обзаведётся дисплеем OLED, но частота составит также 90 Гц. Диагональ – 6,53 дюйма. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Она будет установлена внутри корпуса.

Ключевой фишкой Honor X10 Pro станет перископный телеобъектив с разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом. В главном модуле будет использоваться 40-мегапиксельный флагманский датчик изображения Sony IMX600y.

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В основу смартфона будет положен фирменный 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 985. Чип дебютировал весной в Honor 30. Однокристальную систему дополнят 6/8 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Вместимость постоянного запоминающего устройства составит соответственно 128 ГБ или 256 ГБ.

Что касается Honor X10 Max, о нём известно немного. Это будет фаблет с 7,09-дюймовым Full HD+ дисплеем. Сердцем смартфона станет 7-нанометровый мобильный чип Dimensity 800 5G. Отметим, что этот процессор установлен в Huawei Enjoy Z стоимостью от 260 долларов.

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