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В России смартфон Apple iPhone 11 Pro Max подешевел на 30 000 рублей впервые с начала продаж. Если быть точнее, то так сильно упала стоимость модификации с 512 ГБ встроенной памяти. Другие конфигурации тоже можно купить дешевле.

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Флагман американской компании был анонсирован осенью прошлого года в трёх модификациях. Как отмечалось, в топовой смартфон оборудован 512 ГБ ПЗУ. В то же время в базовой и продвинутой предусмотрено 64 ГБ и 256 ГБ соответственно. Рекомендованная цена версии с 512 ГБ постоянной памяти составила 131 990 рублей. Сейчас за неё просят порядка 102 000 рублей, согласно «Яндекс.Маркет».

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Также из ценового агрегатора мы узнали, что конфигурация с накопителем вместимостью 64 ГБ подешевела на 20 000 рублей. Если на старте продаж iPhone 11 Pro Max стоил 99 990 рублей, то сейчас в России он продаётся за 79 000 рублей . Наконец, стоимость модели с хранилищем объёмом 256 ГБ опустилась на 22 000 рублей – с 113 990 рублей до 92 000 рублей

Напомним, что iPhone 11 Pro Max – это самый дорогой флагман компании Apple. Модель оснащена 7-нанометровой системой-на-чипе A13 Bionic. Процессор выполняется по 7-нанометровой технологии и является самой мощной платформой для смартфонов на рынке, согласно данным популярных бенчмарков.

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Программной основой выступает операционная система iOS 13.5. При этом осенью модель должна будет получить iOS 14. Флагман заключён в корпус из стекла и стала с защитой от воды по стандарту IP68. Под водой он может провести 30 минут на глубине 4 метра.

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Уже несколько поколений, начиная с iPhone X, компания не меняет дизайн лицевой стороны. В iPhone 11 Pro Max установлен 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с огромным вырезом. Размер чёлки оправдан наличием системы Face ID. В вырезе также находятся динамик и камера для селфи на 12 Мп. Дактилоскопического сканера в смартфоне нет. Завершая тему экрана, отметим разрешение 1242 х 2688 точек, плотность пикселей 458 ppi, поддержку HDR10, Dolby Vision и True-tone.

Сентябрьская новинка получила тройную основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. В отличие от конкурентов Apple решила не гнаться за кратностью оптического масштабирования, добавив телеобъектив с 2-кратным зумом. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 24/30/60 FPS. Поддержку 8K компания тоже решила оставить в стороне пока.

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Ёмкость встроенного аккумулятора вплотную приблизилась к 4000 мАч, составив 3969 мАч. Для сравнения, в iPhone Xs Max используется батарея на 3174 мАч. Мощность быстрой зарядки равна 18 Вт. Также заявлена беспроводная зарядка по стандарту Qi. Из прочего отметим 4 ГБ оперативной памяти во всех модификациях, NFC и стереодинамики.