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Тайваньская компания HTC не намерена уходить с рынка умных телефонов. Сегодня, 16 июня, она представила сразу два смартфона. Один из них называется HTC U20 5G, и это первое решение бренда с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Смартфон оснащён 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 765G с модемом Snapdragon X52 5G. В оснащение входит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ. На лицевой стороне установлен дисплей IPS формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,8 дюйма.

В левом верхнем углу фронтальной панели обосновался 32-мегапиксельный оптический модуль для селфи. Основная камера представлена главным модулем на 48 Мп, широкоугольным на 8 Мп и парой 2-мегапиксельных матриц, которые занимаются размытием фона и макросъёмкой.

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Ёмкость встроенной батареи составила 5000 мАч. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон весит 215 г, имеет разъём для наушников, модуль NFC для бесконтактной оплаты, GPS, слот для карты microSD и сканер отпечатков пальцев на задней стороне. Программной платформой выступает операционная система Android 10.

Вместе с первой моделью с поддержкой мобильной связи по стандарту 5G производитель анонсировал 4G-смартфон под названием HTC Desire 20 Pro.

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Вторая новинка оснащена 11-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 665, которая работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ. Слот для карты памяти тоже имеется.

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HTC Desire 20 Pro имеет такой же дизайн, как U20 5G, но оказался чуть компактнее. Диагональ Full HD+ дисплея уменьшилась до 6,5 дюйма, а соотношение сторон составило 19,5 к 9. Точные параметры основной камеры не называют, но известно, что разрешение главного модуля составило 48 Мп. Фронталка получила 25-мегапиксельный датчик изображения.

Из общего между двумя моделями отметим операционную систему Android 10, NFC, разъём для наушников, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку 18-ваттной зарядки проводным путём.

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Стоимость HTC U20 5G составила 640 долларов. HTC Desire 20 Pro тайваньский производитель оценил в 300 долларов. Дата старта продаж новинок пока что не уточняется.