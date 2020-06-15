Цена iPhone 11 Pro с 512 ГБ памяти упала на 28 000 рублей впервые с начала продаж
В сентябре 2019 года компания Apple начала продавать флагманские смартфоны нового поколения. Ожидается, что из-за коронавируса анонс моделей 12-й серии будет отложен, в связи с чем текущие флагманы пробудут на рынке дольше, чем планировалось. Один из них – iPhone 11 Pro. Это средний представитель семейства, который впервые со старта продаж в России подешевел на 28 000 рублей.
Стоимость у авторизованных представителей Apple осталась на прежнем уровне. Выделяется лишь «Ситилинк», в котором iPhone 11 Pro с 512 ГБ встроенной памяти обойдётся на 2000 рублей дешевле. Что интересно, есть в России некоторые магазины, которые просят 125 000 рублей и 130 000 рублей. К слову, средняя цена флагмана по стране пошла на спад и сейчас составляет чуть менее 117 000 рублей.
рекламаВ конфигурации с 256 ГБ постоянной памяти флагман текущего поколения был оценён 103 990 рублей. Сейчас он стоит от 86 000 рублей, т.е. можно сэкономить 18 000 рублей. Опять же, если говорим об официальных ритейлерах, тот тут выделился вновь «Ситилинк» – 99 990 рублей.
рекламаНаконец, начальная модификация стоит примерно от 73 000 рублей, в то время как рекомендованная розничная цена iPhone 11 Pro со скромными 64 ГБ энергонезависимой памяти на борту составляет 89 990 рублей. В «Ситилинк» можно купить смартфон на 4000 рублей дешевле.
Напомним, что iPhone 11 Pro наряду с версией Max – первые модели компании Apple, оборудованные трёхмодульными камерами. Разрешение – 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Фронталка тоже 12-мегапиксельная. Обе камеры могут снимать ролики в формате Ultra HD (4K) при частоте кадров 30 FPS, 60 FPS и 24 FPS.
рекламаНа борту смартфона установлен самый мощный на рынке процессор для смартфонов – Apple A13 Bionic. Он выполняется по 7-нанометровой технологии и работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Во флагмане нового поколения на 20% выросла ёмкость встроенной батареи по сравнению с предшественником, составив 3046 мАч. В iPhone Xs используется аккумулятор на 2658 мАч, для сравнения.
Apple iPhone 11 Pro получил новый Super Retina XDR OLED дисплей со свойственным смартфонам компании необычным разрешением – 1125 х 2436 точек. Есть поддержка True-tone и расширенного динамического диапазона, а диагональ составляет 5,8 дюйма.
рекламаПредставленный весной нынешнего года iPhone SE стал первых смартфоном компании за несколько лет, который получит сканер отпечатков пальцев Touch ID. А всё потому, что он оказался копией модели iPhone 8, которая была выпущена в 2017 году. В последних поколениях флагманов производитель использует систему Face ID. Для её компонентов предусмотрен большой вырез в дисплее. Из прочих параметров iPhone 11 Pro отметим операционную систему iOS 13.5, NFC, стереодинамики и корпус из стекла и металла с защитой от воды/пыли по стандарту IP68.
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