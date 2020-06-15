Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сентябре 2019 года компания Apple начала продавать флагманские смартфоны нового поколения. Ожидается, что из-за коронавируса анонс моделей 12-й серии будет отложен, в связи с чем текущие флагманы пробудут на рынке дольше, чем планировалось. Один из них – iPhone 11 Pro. Это средний представитель семейства, который впервые со старта продаж в России подешевел на 28 000 рублей.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Именно на столько упала в цене топовая модификация флагмана, которая предполагает 512 ГБ встроенной памяти. Если в продаже смартфон появился с ценником 121 990 рублей, то сейчас его можно приобрести менее чем за 94 000 рублей.

Стоимость у авторизованных представителей Apple осталась на прежнем уровне. Выделяется лишь «Ситилинк», в котором iPhone 11 Pro с 512 ГБ встроенной памяти обойдётся на 2000 рублей дешевле. Что интересно, есть в России некоторые магазины, которые просят 125 000 рублей и 130 000 рублей. К слову, средняя цена флагмана по стране пошла на спад и сейчас составляет чуть менее 117 000 рублей.

реклама

В конфигурации с 256 ГБ постоянной памяти флагман текущего поколения был оценён 103 990 рублей. Сейчас он стоит от 86 000 рублей , т.е. можно сэкономить 18 000 рублей. Опять же, если говорим об официальных ритейлерах, тот тут выделился вновь «Ситилинк» – 99 990 рублей

реклама

Наконец, начальная модификация стоит примерно от 73 000 рублей , в то время как рекомендованная розничная цена iPhone 11 Pro со скромными 64 ГБ энергонезависимой памяти на борту составляет 89 990 рублей. В «Ситилинк» можно купить смартфон на 4000 рублей дешевле

Напомним, что iPhone 11 Pro наряду с версией Max – первые модели компании Apple, оборудованные трёхмодульными камерами. Разрешение – 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Фронталка тоже 12-мегапиксельная. Обе камеры могут снимать ролики в формате Ultra HD (4K) при частоте кадров 30 FPS, 60 FPS и 24 FPS.

реклама

На борту смартфона установлен самый мощный на рынке процессор для смартфонов – Apple A13 Bionic. Он выполняется по 7-нанометровой технологии и работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Во флагмане нового поколения на 20% выросла ёмкость встроенной батареи по сравнению с предшественником, составив 3046 мАч. В iPhone Xs используется аккумулятор на 2658 мАч, для сравнения.

Apple iPhone 11 Pro получил новый Super Retina XDR OLED дисплей со свойственным смартфонам компании необычным разрешением – 1125 х 2436 точек. Есть поддержка True-tone и расширенного динамического диапазона, а диагональ составляет 5,8 дюйма.

реклама

Представленный весной нынешнего года iPhone SE стал первых смартфоном компании за несколько лет, который получит сканер отпечатков пальцев Touch ID. А всё потому, что он оказался копией модели iPhone 8, которая была выпущена в 2017 году. В последних поколениях флагманов производитель использует систему Face ID. Для её компонентов предусмотрен большой вырез в дисплее. Из прочих параметров iPhone 11 Pro отметим операционную систему iOS 13.5, NFC, стереодинамики и корпус из стекла и металла с защитой от воды/пыли по стандарту IP68.