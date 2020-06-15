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Южнокорейская компания Samsung в апреле прошлого года представила свой самый необычный смартфон, если говорить о моделях с более или менее адекватным ценником. Речь идёт о Samsung Galaxy A80. Он получил уникальную поворотную камеру. Смартфон оценили в России в 45 990 рублей, но с момента старта продаж он существенно сбросил в цене.

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Судя по тому, что после Samsung Galaxy A80 компания не выпустила больше ни одного устройства с вращающейся камерой, такой дизайн не сильно понравился потребителям. Кроме того, продажам не способствовала и цена смартфона. На официальном сайте Samsung модель всё ещё стоит 45 990 рублей.

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Основная камера в Samsung Galaxy A80 используется и как фронтальная тоже. Она имеет сенсор ToF, широкоугольный модуль на 8 Мп с апертурой f/2,2 и главный на 48 Мп со светосилой f/2. Оптическая стабилизация изображения отсутствует. Видео можно записывать в формате 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек.

На борту смартфона установлен 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 730 с графикой Adreno 618 GPU. Во всех странах мира модель продаётся в единственной модификации – с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Возможность установки карт microSD не предусмотрена. Подсистема питания в телефоне представлена аккумуляторной батареей на 3700 мАч с 25-ваттной проводной зарядкой.

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Samsung Galaxy A80 оборудован Super AMOLED матрицей формата Full HD+ с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма. Обе панели смартфона оформлены стеклом Gorilla Glass. Передняя – третьим поколением, задняя – шестым (последним). Защита от воды и пыли не заявлена.

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Девайс оснастили портом USB Type-C, радиоприёмником, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и NFC, но оставили при этом без разъёма для наушников и стереодинамиков. Из коробки смартфон получил операционную систему Android Pie, но уже обновлён до Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.