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Китайская компания Xiaomi представила новый монитор с повышенной частотой обновления. Он является первым из трёх игровых решений с частотой 165 Гц.

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Модель построена на базе матрицы IPS. Она характеризуется диагональю 27 дюймов и разрешением 2560 х 1440 точек, что соответствует формату Quad HD. Время отклика – 0,1 сек. По словам производителя, охват цветового пространства DCI/P3 на дисплее новинки составляет 95%. Также заявлена поддержка расширенного динамического диапазона.

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Монитор поддерживает технологию Adaptive Sync и может похвастаться сертификацией TUV Rheinland. Устройство можно повесить на стену или установить на подставку, которая входит в комплект. Из интерфейсов имеются разъём DisplayPort, HDMI, гнездо для подключения проводных наушников и порт USB 3.0 Type-A.

Как отмечалось в начале заметки, сегодняшняя новинка – это первый монитор китайской компании Xiaomi, который обладает частотой обновления 165 Гц. Ещё две такие модели будут анонсированы осенью. Так, в сентябре появится 24,5-дюймовый монитор неизвестного разрешения, а в ноябре производитель выпустит модель формата 4K Ultra HD неизвестной диагонали.

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Стоимость 27-дюймового монитора составила 270 долларов. Сейчас в Китае он доступен для предварительного заказа с трёхлетней гарантией производителя. После старта продаж стоимость увеличится до 310 долларов.